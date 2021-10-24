banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Başkan Demirtaş’tan amatör kulüplere ’tatlı’ destek

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, amatör spor kulüplerine ziyaretler gerçekleştirerek yaptıkları çalışmalarda ‘yanınızdayız’ mesajı veriyor. Kulüp ziyaretlerinde sporculara tatlı ikramı da yapılarak motivasyon sağlanıyor.

SAMSUN 24.10.2021, 17:36
Başkan Demirtaş’tan amatör kulüplere ’tatlı’ destek

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, amatör spor kulüplerine ziyaretler gerçekleştirerek yaptıkları çalışmalarda ‘yanınızdayız’ mesajı veriyor. Kulüp ziyaretlerinde sporculara tatlı ikramı da yapılarak motivasyon sağlanıyor.

Amatör spor kulüplerine yönelik bir dizi ziyaret başlatan Başkan Demirtaş’ın son durağı Kökçüoğlu ve Karadenizspor kulüpleri oldu.

Kökçüoğlu Spor Kulübü ziyaretinde minik futbolcuların hazırlık maçını izleyen Başkan Demirtaş’a Mahalle Muhtarı Kemal Kindan eşlik edip bilgiler aktardı. Ziyaretine Karadenizspor Kulübü ile devam eden Başkan Demirtaş burada “En büyük başkan bizim başkan” sloganları ile karşılandı. Alkışlar eşliğinde halı sahaya giren Başkan Demirtaş, miniklerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Başkan Demirtaş programın sonunda “Dünya tatlısı sizlere tatlılar Başkan amcanızdan” diyerek minik sporculara tatlı ikramında bulundu.

“Spor bir kültür meselesidir”

İlkadım Belediyesi olarak tüm branşlarda herkese spor yapabilme imkanı sunmaya çalıştıklarını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Amatör olarak spora ağırlık veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne spor alanları oluşturma ve spor yaptırma anlamında yatırımlarımız oldu ve devam ediyor. Spor aslında bir kültür meselesidir. Önce sporun ortamını hazırlayıp yapılabilirliğini göstermeniz gerekir. Ardından yavaş yavaş insanlar spor yapar hale gelecek. Bugün herkes spor yapabilir haldedir. Parklarımıza bakıldığında sabahın erken saatlerinden itibaren insanların yürüdüğünü görürüz. Spor yapanların oluşturduğu piramidin tabanını genişletmemiz gerekir. Piramidin üstünde ise dünya şampiyonları olimpiyat şampiyonları olur. Bu iş yayıldıkça spor kültürünün yanında spor şampiyonlarımız da çıkacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 8 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Sevilla 9 20
2. Real Sociedad 9 20
3. Osasuna 10 18
4. Real Madrid 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2