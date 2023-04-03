Başkan Demirtaş: “Zimmetine para geçiren personelle alakalı icra takibi başlatıldı"

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zimmetine 862 bin 300 TL para geçiren personelden tahsil edilemeyen 490 bin 76 TL için personelin gayrimenkulüne hacizle satış talebinde bulunduklarını söyledi.

20 maddenin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisinin nisan ayı ilk toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Encümen, ihtisas komisyonları üye seçimlerinin gizli oy ile yapıldığı mecliste ayrıca 2022 yılının denetim ve faaliyet raporları da okundu. Başkan Necattin Demirtaş, denetim komisyonunda kendilerine yöneltilen bazı sorulara yanıt verdi. Zimmetine para geçiren personelden alacağın hala tahsil edilmediğine dikkat çekerek, 2022 yılı Denetim Komisyonu raporunu okuyan Komisyon Başkanı Erol Köroğlu, “İnsan Kaynakları Müdürlüğünde görevli daimi işçi kadrosunda bulunan Cevat G. isimli personelin maaş hesabının 2019-2020 yıllarına ait banka hareketlerinin incelenmesi sonucu 15 Temmuz 2019 ile 15 Kasım 2020 tarihleri arasında toplam 862 bin 300 TL zimmetine geçirdiği ve bu tutarın 356 bin 280 TL’sinin tahsil edildiği ve tahsil edilemeyen 506 bin 19 TL’nin kişi borcu olarak kayıtlara geçtiği 2020 yılı Denetim Komisyonu raporunda belirtilmişti. 2022 yılı denetimlerinde bu kişinin 415 bin 76 TL ana para ve 75 bin TL gecikme zammı ile birlikte toplam 490 bin 76 TL borcunun olduğu ve tahsili ile alakalı bir takibatın yapılmadığı görülmüştür” dedi.

“Zimmetine para geçiren personelin gayrimenkulü için satış talimatı verdik”

Söz konusu personelden parayı tahsil etmek için girişimde bulunduklarını açıklayan Başkan Necattin Demirtaş, “Belediyeden zimmetine para geçiren Cevat isimli personelle alakalı icra takibi başlatıldı. Satış talebinde henüz bulunulmadı ama gayrimenkulün satışı için talimat verdik. İcra kendi kendine satış yapmaz. İcra talebi sonucu haciz var, gerekli takibatı yapıyoruz. Satış için de talepte bulunduk. Devamını da getireceğiz. Tasarruf Genelgesi kapsamında da bu genelgeye uyuyoruz. Reklam işinde de zaten minimum bütçeyle işleri hallediyoruz. Bu raporun dışında 2022 yılı ayrıca Sayıştay tarafından denetlendi. Rapor geldiğinde meclise sunacağız” diye konuştu.

Belediye meclisinden komisyonlara havale edilen maddeler, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında ele alınacak.