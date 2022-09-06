Başkan Demirtaş: “Zabıtalar zor bir görev icra ediyor”

Zabıta Haftası nedeniyle İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, müdürlükte görev alan tüm personelin haftasını kutladı ve zor bir görev icra ettiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası sebebiyle zabıta müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek zabıta teşkilatının kuruluşunun 196. yıldönümünü kutladı. Başkan Demirtaş, zabıtanın devletin kolluk kuvvetleri arasında yer aldığını ifade ederek zor bir görev icra ettiklerine vurgu yaptı.

Zabıta personelinin zorlu bir görev yürüttüğünü dile getiren Başkan Demirtaş, “Sizler vatandaşlarımızın mutluluğu için sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı için belediye arasında köprü görevi görüyorsunuz. Özellikle zabıta olarak çalışan mesai arkadaşlarımızı çok önemsiyoruz. Sebebi şu; belediyemizin direk vatandaşla temas eden dışa açık yüzü sizlersiniz. Onun için göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hepinizin gayretleriyle vatandaşımızın memnuniyetinin giderek arttığı bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah bundan sonraki sürelerde de aynı şekilde vatandaşımızı memnun edecek, yanlışa ‘yanlış dur kardeşim’, doğru olanı da ‘böyle yap’ diyeceğimiz bir çalışma anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kamu hizmeti oldukça zor bir hizmet”

Zabıtaların dışarıda sergiledikleri her türlü davranışın belediyenin imajını yansıtması açısından çok önemli olduğuna da vurgu yapan Demirtaş, “Tabii ki kamu hizmeti oldukça zor bir hizmettir. Kendi psikolojinizi, olumsuzluklarınızı işinize yansıtmayacaksınız. İnsani özelliklerinizi ve zaaflarınızı geri plana atacak ve güler yüzle işinizi yapacaksınız. İlçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla İlkadım sokaklarında çalışan, zabıta arkadaşlarımızın ve müdürlüğümüzün bu özel haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kale Kafe’de yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ve İlkadım Belediye Zabıta Müdürü Şeref Sarı da eşlik etti.