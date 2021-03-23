Başkan Demirtaş: "Yaşlılarımıza hizmet etmek en önemli vazifemiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, giriş çıkışların pandemi nedeniyle yasaklanmasından dolayı uzun süredir ziyaretçilere kapalı olan Büyükşehir Belediyesi Huzurevini ziyaret ederek burada bulunan vatandaşların ’Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

18-24 Mart ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ sebebiyle eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlılarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öncelikle rahatsızlıklarından dolayı odalarında kalan yaşlıları ziyaret etti.

“Yaşlılarımıza hizmet etmek en önemli vazifemizdir”

Huzurevi sakinleriyle sosyal mesafeyi gözeterek yaşlılarla bir süre sohbet eden Başkan Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş’la birlikte huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti. Yaşlılarla yakından ilgilenerek hatırlarını soran Başkan Demirtaş, "Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle ilçemizdeki huzurevine gelerek engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren değerli büyüklerimizi ziyaret ettik. Yaşlılarımız dünle bugün arasındaki köprümüz. Onlarla dünü yaşayıp, deneyimleri ile yarına dair umutlarımızı büyütüyoruz. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemli. Kültürümüzde yaşlıya hürmet vardır. Onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır’’ dedi

“Ellerini öpemedik ama sohbetlerinden mahrum kalmadık”

Huzurevi sakinlerine her zaman yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Demirtaş, "Büyüklerimizle bir arada olarak onlarla sohbet edip hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir büyüklerimizle görüşememiştik. Ancak aldığımız özen izinle tüm kurallara uyarak buraya gelmeyi gönlümüz çok istedi. Onların sağlığı her şeyden daha önemli. Bugün büyüklerimizle bir araya gelerek onlara moral ve destek vermek istedik. Ellerini öpemedik ama mesafeli bir şekilde sohbet etme imkanı bulduğumuz için çok mutluyum. Tüm büyüklerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyaretten duyulan memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, Başkan Demirtaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek mutlu olduklarını belirttiler.