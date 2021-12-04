Başkan Demirtaş: “Tüm hemşehri derneklerini bir araya getireceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacak bir yapıyı ilçemize kazandıracağız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Tonyalılar Kültür Dayanışma ve Kalkınma Derneği’ni ziyaret etti. Burada hems¸ehri derneği sayılarının giderek arttığını söyleyerek yapacakları çalışmadan bahseden Başkan Demirtaş, “Bir bakıyorsunuz, aynı kentin ilçeleri, hatta köyleri dernek kurmuş. Benim önerim, şehrimizde doğup büyüdükleri kente ait farklı oluşumlar yaşatmaya çalışan derneklerimizi tek bir çatı altında bir araya getirmeliyiz. Türkiye’nin sahip olduğu güzelliklere ve kültürel çeşitliliğe yaşatan tüm renkleriyle ülkemizin bir kültür mozaiği olan hemşehri derneklerimizin sorunları da dertleri de müşterek. Bu sorunlara önereceğimiz çözümler de müşterek olmalıdır. Bu birlik ve beraberliğin tesisinin sağlanacağı derneklerimizin ortak çalışmalarını yapabilecekleri bir yapıyı İlkadım ilçemizde inşa edip derneklerin kullanımı için tahsis edeceğiz” dedi.