Başkan Demirtaş: “STK’lar ile dayanışma içerisindeyiz

İlkadım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, bölgesel kültür, sanat ve değerlere sahiplenen sivil toplum örgütleri(STK) ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Asarcıklılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bayram Konuşuk ve dernek yönetimi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Demirtaş, özellikle bulundukları bölgenin kültür, sanat ve değerlere sahiplenen sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

Dernek yönetiminin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile meslek oda ve dernekleri ile uyum içerisinde birlikte projeler üreterek çalışıyoruz. Bu açıdan özellikle bölgesel kültür, sanat ve değerlere sahiplenen sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisindeyiz. Çünkü amaç bir olunca projelerin uygulanması da başarı sağlıyor. Bu açıdan dernekler ile birlikte kültür, sanat, eğitim faaliyetleri bulunmak bizim için bir kazanç” dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraf çekimi son buldu.