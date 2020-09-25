Başkan Demirtaş: “Şehrimizde eğitimi hak ettiği yere taşımak hepimizin birinci önceliği olmalı”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrimizde eğitimi hak ettiği yere taşımak hepimizin birinci önceliği olmalı” dedi.

19 Mayıs Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sedat Uygun ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. 19 Mayıs Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sedat Uygun, ziyaret sırasında dernek ve faaliyetleri hakkında Başkan Demirtaş’a bilgi verdi. Uygun, derneğin 19 Mayıs Lisesi mezunlarını bir çatı altında toplayıp mezunlar arasında birlik ve beraberliği sağlayarak dayanışmayı arttırmak, 19 Mayıs Lisesi ve öğrencilerine sosyal, sportif, kültürel her türlü desteği vermek amacıyla kurulduğunu belirterek, “19 Mayıs Lisesi mezunlarının tümünü kapsayan bir derneğiz. Kurulduğu günden bu zaman kadar amacına uygun çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız 19 Mayıs Lisesi’nin dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili projeler üretmek” diye konuştu.

“Şehrimizde eğitimi hak ettiği yere taşımak hepimizin birinci önceliği olmalı”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Aynı lise mezunlarının birlik ve beraberlik örneği sergileyerek dernek çatısı altında buluşmaları önemine işaret etti. Belediyelerin görevi geçmişte olduğu gibi sadece yol, su, kanalizasyon hizmetleri ile sınırlı olmadığını da ifade eden Başkan Demirtaş, “Yaptığımız hizmetlerde sosyal, kültürel ve eğitim yönünden alt yapının oluşmasına katkı sağlamanın ilçemizin geleceğine önemli bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle okullarımızın fiziki ve teknik ihtiyaçlarının giderilmesi her zaman önceliklerimiz arasında olmuştur. Şehrimizde eğitimi hak ettiği yere taşımak hepimizin birinci önceliği olmalı” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda 19 Mayıs Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sedat Uygun, Başkan Demirtaş’a anı yüzüğü takdim etti.