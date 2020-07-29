Başkan Demirtaş personeli ile bayramlaştı
İLKADIM BELEDİYESİ'NİN GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA BAŞKAN DEMİRTAŞ BELEDİYE PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ. BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA İLK OLARAK TEMİZLİK VE FEN İŞLERİ PERSONELİYLE BAŞLAYAN BAŞKAN DEMİRTAŞ, HEP BİRLİKTE YOĞUN BİR TEMPOYLA GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ. İLÇEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR BİRLİKTE EMEK VE MESAİ HARCIYORUZ. PANDEMİ SÜRESİNCE HEPİNİZİN CİDDİ EMEĞİ VAR. BEN HEPİNİZE ÇALIŞMALARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM. SİZLERİN VE AİLELERİNİZİN BAYRAMINI TEBRİK EDİYOR, TÜRKİYE VE İSLAM COĞRAFYASINDAKİ TÜM KARDEŞLERİMİN BAYRAMINI KUTLUYORUM" DEDİ.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.
İlkadım Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında Başkan Demirtaş belediye personeli ile bir araya geldi. Bayramlaşma programına ilk olarak Temizlik ve Fen İşleri personeliyle başlayan Başkan Demirtaş, "Hep birlikte yoğun bir tempoyla güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalar birlikte emek ve mesai harcıyoruz. Pandemi süresince hepinizin ciddi emeği var. Ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyor, Türkiye ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum" dedi.
Bayramlaşma programına belediye hizmet binasındaki personeliyle devam eden Başkan Demirtaş’a, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik etti. Bayramlaşmada daire personel ile korona virüs nedeniyle uzaktan tek tek bayramlaşan Başkan Demirtaş, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.
“Bayramlar kaynaşmanın sağlandığı özel günlerdir”
Kurban Bayramı’nın yaklaşma anlamını taşıdığını belirten Başkan Demirtaş, "Bayramlar kul ile yaratıcının birbirine yakınlaşmasıdır. Aradan diğer perdenin kaldırılmasıdır. Kurban ayrıca paylaşmadır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu bayram istedik ki çalışan kardeşlerimizle bir araya gelelim önce kendimiz bayramlaşalım. Hem millet olarak güzel özelliklerimiz var, hem de inancımızdan kaynaklanan güzel değerler var. Büyüklerin ve akrabaların ziyaret edildiği ,kaynaşmanın sağlandığı dini bayramlarımız var. Bunlardan birini Allah nasip ederse birkaç gün sonra beraberce geçireceğiz. Ben bu vesile ile Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eder Kurban Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
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