Başkan Demirtaş: “Önümüzde uzun bir süre var”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, önlerinde yol alacakları ve hizmet üretecekleri uzun bir sürenin daha olduğunu söyledi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Sarıcaoğlu, makamında ziyaret ettiği Başkan Demirtaş’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunularak gündemle ilgili konular görüşüldü.

Ziyarette konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kavak Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu’nu belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile ilçemizin değerine değer katan projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. İki yıl gibi kısa sürede başkanımızın Kavak ilçemiz için çok güzel hizmetleri oldu. Önümüzde yol alacağımız ve hizmet edeceğimiz uzun bir süremiz var. Nazik ziyaretleri için İbrahim Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Demirtaş’ın konukseverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise şunları söyledi:

“Kavak ve İlkadım ilçeleri olarak ortaklaşa yapılabilecek olan projeler hakkında bir durum değerlendirmesi yaptık. Gelecekte ilkadım ilçemiz için yapılacak projelerini kendisinden dinledik. Gayret var, çalışma var, tecrübe de var. İnanıyorum ki İlkadım daha da güzel olacak."