Başkan Demirtaş: "Mahallelerimizin sorunlarına çözüm üretiyoruz"

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz” dedi.

Başkan Demirtaş, İlkadım’da görev yapan muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor.

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. 61 mahallemizin yerleşim birimlerinde vatandaşların memnuniyetiyle ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Siz muhtarlar olarak, vatandaşların talebini ilgili kuruma iletiyorsunuz. Biz de belediye olarak, her mahallemize, muhtarımıza hizmet vermek istiyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz” diye konuştu.

Aciliyeti olan sorunlarını ilettiler

Tek tek söz alan muhtarlar; mahallelerinde aciliyeti olan çalışmaları ileterek desteklerinden dolayı Başkan Demirtaş’a teşekkür etti. Ayrıca Başkan Demirtaş, toplantı esnasında muhtarların kendisine yöneltilen sorularına da cevap verdi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personeller katılım sağladı.