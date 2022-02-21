Başkan Demirtaş: “Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliğidir”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım’da tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de buna karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

Şehirde hizmet veren hemşehri derneklerine yönelik ziyaretlerine devam eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdal Dinç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı alanında dernek üyelerini selamlayan Başkan Demirtaş, belediye çalışmaları ve 2022 yılında ilçede faaliyete geçecek olan projeleri aktardı.

Toplantı öncesi selamlama konuşması yapan Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdal Dinç, “Derneğimizin kuruluş tarihinden bu yana İlkadım ilçe sakinlerinin huzurunu ve mutluluğunu düşünerek, ilçemize fayda sağlayacak ve değer katacak projelere imza attık. Devletimizin bütün kurumlarıyla uyum içerisinde çalışıyoruz. Yerel idarelerin uyum içerisinde çalışması, vatandaşa kaliteli ve zamanında hizmet olarak yansımaktadır. Birlik ve beraberliğin sağlanması için hemşericilik bilincine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

“Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayın”

Derneklerin herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmamaları için uyarıda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehre katkı ve destek verenlere sahip çıkmak noktasında bunu hissettirmek çok önemli. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının etkin olması bir nevi fedakarlığın ön plana çıkması demektir. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır’ sözü ile eğitimde, sağlıkta, iş alanında kısacası her alanda kendi içinizdeki dayanışmanın faydalı olacağını düşünenlerden birisiyim. Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. Şehrimize değer katma adına aynı platform çatısı altında buluşan sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. İlkadım’da tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de buna karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Derneklerle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Benimde Belediye Başkanlık maceram hemşehri derneklerinin atılımı ile oldu. Şehrimizin gelişimi için seçimden seçime değil her zaman ilçemiz için elimizden geleni ortaya koymalıyız. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi hak ettiği konuma getireceğiz” şeklinde konuştu.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Necattin Demirtaş’a, Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Başkan Danışmanları Mehmet Kaya ve Murat Arslanoğlu eşlik etti.