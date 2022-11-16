Başkan Demirtaş: “Komutanlık yerleşkesi ilçemize ayrı bir değer katıyor”

Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kıdemli Albay Ahmet Uğurlu’yu makamında ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, komutanlık yerleşkesinin İlkadım’da olmasının ilçeye ayrı bir değer kattığını söyledi.

Garnizon Komutanı ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Kıdemli Albay Ahmet Uğurlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında sohbet havasında geçen ziyarette Kd. Albay Ahmet Uğurlu’ya görevinde başarılar dileyen Başkan Demirtaş, “Komutanlık yerleşkesinin İlkadım’da konuşlanması ilçemize ayrı bir değer katıyor. Geçmişte kurduğumuz iyi ilişkiler yeni dönemde de devam edecektir” dedi.

Kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Demirtaş’a teşekkür eden Albay Ahmet Uğurlu ise Samsun’da görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda Demirtaş, Uğurlu’ya şehrin simgesi olan Onur Anıtı hediye etti.