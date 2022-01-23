Başkan Demirtaş: “Kadın Sığınma Evi projesiyle kadınlarımız geçmişin izini silerek hayata tutunacak”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde hayata geçireceğimiz ‘Kadın Sığınma Evi’ projemizle ailesinden ve eşinden fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gören kadınların, dayanılmaz hale gelen hayatları sığınma evinde değişecek. Kendilerini daha güvende ve huzurlu hissedecekleri sığınma evi projemizle kadınlarımız geçmişin acı izlerini silerek hayata tutunacak” dedi.

İlkadım Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınların geçici misafir olup, rehabilite edilebileceği Kadın Sığınma Evi projesinin hazırlık çalışmalarına başladı.

Güvenlik açısından yapılacak olan projenin yerinin saklı olacağı Kadın Sığınma Evi İlkadımlı şiddet gören, ihtiyaç sahibi, eşinden boşanmış zor durumda kalan kadınların istedikleri her an çocuklarıyla birlikte sığınabilecekleri ikinci ev olacak.

Tam güvenlikli donanıma sahip olacak merkez, misafir olacak kadınların güvenliği için konumu belirtilmeden hizmet verecek. Toplamda bin 400 metrekarelik alanda kurulacak merkez, kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri 40 yatak kapasitesinde olacak. Merkezin içerisinde doktor, sosyolog ve psikoloğun olduğu bir ekipten, kreş ve yemekhaneye kadar tüm imkanlar sunulacak.

“Acı dolu günleri unutturacağız”

Kadına yönelik şiddetin kanayan bir yara olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Karşı karşıya olduğumuz bu ürkütücü tablo, ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir zihniyetle beraber kadına yönelik şiddetle mücadelenin yetersiz kalmasından ileri geliyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde eril ve cinsiyetçi anlayışa karşı durmakla yükümlüyüz. Biz kadının kendisini daha güçlü kılması için onlara yönelik projelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortak kaderi paylaşan kadınlarımıza burada sosyal aktiviteler düzenleyerek acı dolu günleri unutturmaya çalışacağız. Umutlarını yitirmeyen kadınların sığınma evimizde çocuklarıyla beraber daha güzel günlerin kendilerini beklediğine inanarak hayatlarına yeni bir sayfa açacağını düşünüyoruz" diye konuştu.