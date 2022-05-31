Başkan Demirtaş: “İnsan odaklı hizmeti sunuyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak insan odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Emlak ve çevre temizlik vergisinin son günü olması nedeniyle vatandaşlar vezneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İlkadım Belediyesi mevcut veznelerin sayısını arttırarak vatandaşların hızlı hizmet almasını sağladı. Vezneler hafta sonu günleri de hizmet verdi. İnternet üzerinden ödemelerinde yapıldığı emlak ve çevre temizlik vergilerinde birçoğu internet bankacılığı üzerinden işlemlerini yaparken, diğer vatandaşlarda belediyeye gelerek işlemlerini tamamladı. Hizmetten memnun olan vatandaşlar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.

“İnsan odaklı hizmeti sunuyoruz”

Başkan Demirtaş, hizmete ilişkin yaptığı açıklamada, "İlkadım Belediyesi olarak insan odaklı hizmet yürüten bir anlayışla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden ödeme yapabilmeleri için e-belediye ile internet üzerinden vergi ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için çalışma yaptık. Online ödeme yöntemiyle birçok vatandaşımız vergi ödemelerini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlarımız da direkt vezneden ödeme seçeneğini tercih ediyorlar. Bu vezne ödemeleri esnasında belediye veznelerinde kalabalık oluşturmadan işlemlerin gerçekleştirilmesi de önem arz ediyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla belediye binasının hemen girişinde vezne oluşturarak, mevcut veznelerimizin sayısını arttırarak, vatandaşlarımızı yormadan hızlı hizmet sunuyoruz" dedi.