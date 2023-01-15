Başkan Demirtaş: “Herkesi seviyor ve kucaklıyoruz”

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, görev süreçleri boyunca sivil toplum kuruluşları ile iyi bir iletişim içerisinde olduklarını belirterek, “Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimiz birlikteliğimiz devam edecektir. Biz herkesi seviyor ve kucaklıyoruz, vatandaşlarımızın tamamının hizmetindeyiz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Asarcıklılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Derneğin toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Başkan Demirtaş’ı Dernek Başkanı Bayram Konuşuk, ve üyeler karşıladı.

Burada yaptığı konuşmada, görev süreleri boyunca sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde olduklarını belirten Başkan Demirtaş, “Şehrimizdeki tüm hemşehri derneklerini çok önemsiyoruz. Çünkü her hemşehri derneği kendi memleketinin kültürünü özelliklerini ve geleneklerini burada koruyup yaşatırsa, şehrimize bir kültürel canlılık ve zenginlik kazandırmış oluyor. Cennet vatanımızın dört bir yanı ayrı bir güzellik içerisindedir. Ayrı değerler barındırır, ayrı gelenekler sürdürüyorlar bunları muhafaza etmemiz korumamız ve yaşatmamız gerekiyor. Gelecek nesillerimiz aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda da hemşehri derneklerini önemsiyoruz. Görev sürecimiz boyunca sivil toplum kuruluşlarımızla çok iyi bir iletişim içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimiz birlikteliğimiz devam edecektir. Biz herkesi seviyor ve kucaklıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamının hizmetindeyiz. Rabbim daha güzel hizmetleri yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Sizlerin duaları ve destekleri ile daha güzel, daha büyük ve daha hayırlı hizmetleri hayata geçireceğiz” dedi.

Dernek Başkanı Bayram Konuşuk ve dernek üyeleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Demirtaş’a çalışmalarında başarılar dilediler.