Başkan Demirtaş: "Her çalışanımız bizim için değerli"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sağlık ve güvenlik için, çalışan arkadaşlarımızın eğitim seminerleri ile bilgilenmesi ve gerekli önlemlerini almasını istiyoruz. Çalışanlarımızın her biri bizim için ayrı ayrı bir değerdir” dedi.

İlkadım Belediyesi personelinde yönelik Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından asbest maddesinin kullanım alanları, zararları ve bu maddenin etkilerinden korunma yöntemleri üzerine seminer düzenlendi. Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Asbest Söküm Uzmanı Hasan Şanlıer, Atakum Kent Konseyi Çevre Komisyonu’nda görevli M.Emin Yaşar, Yıkım İşleri, Zabıta, Çevre Koruma ve Yapı Kontrol Müdürlüğü personelleri katıldı.

“Asbest için toz maskesi kullanmalı”

Asbest Söküm Uzmanı Hasan Şanlıer seminerde, "Asbest vücuda alındıktan 5-20 yıl içinde etkin oluyor. Dünyada 3 milyon ton asbest kullanılıyor. Asbest, gerilme direncinin yüksek oluşu, ısıyı çok geçirmemesi ve kimyasallara karşı göreceli dirençli oluşu nedeniyle sanayide yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Özellikle yalıtım sağlamak için içerik malzemesi olarak çatı izolasyonlarına, zemin kaplamalarına, boru hattı izolasyonlarına, şehir şebeke hatlarına, tavan malzemelerine, conta ve balata gibi malzemelere karıştırılarak kullanılan asbest (amyant), doğada bulunan bir silikat minerali türüdür. Asbest sadece solunum yoluyla vücuda girdiğinde Akciğer kanserleri ve az da olsa larenks ve sindirim organı kanserleri yol açıyor. Kanserojen olan sigara ve asbest birlikte olduğu zaman insan sağlığı için çok tehlikeli bir minarel olabilmektedir. Maalesef asbeste bağlı olarak meydana gelen hastalıklarda tedavisi söz konusu değildir. Söküm, yıkım, tamir, bakım işlerinde alınacak olan önlem ise asbest için üretilmiş toz maskeleri kullanılmalıdır” diye konuştu.

“Çalışanlarımız her biri bizim için bir değer”

Kurumda görev yapan çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği çok yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Demirtaş, "İlkadım olarak çok büyük bir aileyiz. Bizim için önce güvenlik geliyor. Güvenlik de beraberinde iş ve işçi sağlığını getiriyor. Gelişen ülkelerde iş güvenliğine son derece önem veriliyor. Bu konuda insan için, çalışan arkadaşlarımız eğitim seminerleri ile bilgilenmesi ve gerekli önlemlerini almasını istiyoruz. Çalışanlarımızın her biri bizim için ayrı ayrı bir değerdir” şeklinde konuştu.