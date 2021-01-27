Başkan Demirtaş: “Güzel bir İlkadım’ı inşa etmeye devam edeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza daha güzel bir İlkadım’ı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette başkanlar karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunularak gündemle ilgili konular görüştü. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a çalışmalarında başarılar dileyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Pandemi döneminde gerek ulusal gerekse yerel anlamda ilçesinde ses getiren çalışmalara imza atarak yerel yönetimlere örnek olmaya çalışıyor. İnşallah Necattin Başkanımızın görev sürecinde İlkadım istediği hizmetleri almaya devam edecek ve her geçen gün daha güzel bir kent haline gelecektir. Başkanımıza ve ekibine çalışmaları ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Göreve gelmeden önce halkımıza sözler verdik. İlçemizin gelişmesi kalkınması, insanlarımızın daha güzel bir İlkadım’ı yaşaması için çalışacağımızı taahhüt ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana da halkımız için ilçemizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza daha güzel bir İlkadım’ı inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.