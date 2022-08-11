Başkan Demirtaş: "Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçedeki amatör spor kulüplerini destekleyerek, gençleri spor ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Zeytinlikspor Kulübü Başkanı Ali Altıntaş ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret ederek, amatör kulüplere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette konuşan Ali Atıntaş, ”İlçelerin gelişiminde spor faaliyetlerinin önemi büyük. Başkanımız amatör sporu kucaklayan bakış açısıyla, hem bizler hem de ilçemizdeki tüm gençleri sevindiriyor. Amatör sporun yaşaması adına vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Birlikte bu işi başaracağımıza inanıyorum”

"Her platformda sporun ve sporcunun dostu olduğumuzu dile getiriyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Amatör spor kulüplerinin gelişimlerine büyük önem veriyorum. Kulüplerimizi geliştirmek ve daha büyük hedeflere ulaşmak için elimizi taşın altına koyduk. Yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kulüplerimizin de kendilerini geliştirmek için azimle çalıştıklarını biliyoruz. Onlarla birlikte bu işi başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.