Başkan Demirtaş: “Gelin yaraları hep birlikte saralım”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, depremzedeler için vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Gelin yaraları hep birlikte saralım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Samsun’a gelerek hayata tutunmaya çalışan afetzedeleri İlkadım Belediyesi yalnız bırakmıyor. Eşya başta olmak üzere farklı kalemlerde Hayır Çarşı’nda yenilenen muhtelif malzemeler, İlkadım’da evlere yerleştirilen depremzedelere ulaştırılıyor. İlçede çalışmalarını sürdüren Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, Gaziantep’in İslâhiye ilçesinden İlkadım’a gelen aileyi ziyaret ederek eksiklerini tespit etti. Demirtaş afetzede aileye giysi ve eşya desteği sağladı.

“Gelin yaraları hep birlikte saralım”

Vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Deprem olduğu günden bu yana hem devletimiz hem de tüm milletimiz el ele, birlik ve beraberlik içerisinde depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Deprem sonrası şehrimize ve ilçemize gelen afetzede ailelerimizin sıcak yuva oluşturmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mağduriyetleri aza indirmek noktasında kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalarını veya sıfır eşya bağışlamak isteyen vatandaşlarımız belediyemize ulaşmaları halinde ekiplerimiz bu eşyaları evlerinden alıp, şehrimizdeki depremzede vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyor. Bu konuda değerli hemşehrilerimizin ilgi ve desteklerini bekliyoruz. Gelin yaraları hep birlikte saralım diyoruz” diye konuştu.