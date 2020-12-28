Başkan Demirtaş: “Gelin, iyiliği birlikte büyütelim”

İlkadım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın “Paylaşarak Sevindirin” sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma çağrılarına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Paylaşarak Sevindirin” sloganıyla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başlattığı ve hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören, pandemi süresince toplumsal dayanışma projeleri de ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor. Bu gönüllülük hareketinin yardım eli olan Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerden teslim aldığı sıfır veya ikici el kullanılabilir eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlar “444 55 01’den dahili 1055-56” numaralı telefonu arayarak gönüllülük hareketinin bir parçası olabilir. Aralarında ikinci el ya da sıfır beyaz eşyadan koltuk takımına, elektronik eşyadan mobilyaya kadar çok sayıda eşyayı hayırseverlerin evinden alarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar taşıyan İlkadım Belediyesi nakliye hizmetini ücretsiz karşılıyor.

“Paylaşarak Sevindir" sayesinde, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin yaşamlarına katkı sunmak adına bu projeyi önemsediğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kadın Koordinasyon Merkezimizin Hayır Çarşısı’nda hayır severlerden aldığımız kullanılabilir durumdaki ikinci el ürünlerin bakım onarım işlemlerini gerçekleştirerek ürünün geri kazanımının sağlanması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İlkadım Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dayanışmanın öneminin daha da arttığı bu günlerde, bu iyilik hareketini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmanın şimdi tam zamanı. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim” diye konuştu.