banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
“Aşı kaygısı” hasta etmesin!
“Aşı kaygısı” hasta etmesin!
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti

Başkan Demirtaş: “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz”

İlçe genelinde ’Sıfır Atık Projesi’nin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım” dedi.

SAMSUN 26.01.2021, 14:01
Başkan Demirtaş: “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz”

İlçe genelinde ’Sıfır Atık Projesi’nin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım” dedi.

İlkadım Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında İlkadım Belediyesi atıkların toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik faaliyet alanını genişletiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi’yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, dönüşümü sağlanan atıkların geri kazanılması amacıyla çalışma yürüten İlkadım Belediyesi, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.

“Apartmanlara sıfır atık kutusu”

Kağıt, karton, cam, plastik gibi ambalaj atıklarının konutlarda ayrı biriktirilmesi için geri dönüşüm lisansına sahip firma ile iş birliği içerisinde çalışan İlkadım Belediyesi, nüfus yoğunluğunu fazla olduğu apartman ve sitelerde uygulamayı hayata geçiriyor. Derebahçe Mahallesi Çay TOKİ konutlarını pilot bölge olarak belirleyen Çevre Koruma Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi konusunda bırakılan geri dönüşüm kutuları ile birlikte “Sıfır Atık” hakkında halkı hem bilgilendiriyor hem de teşvik ediyor. Ziyaret ettikleri apartmanlarda halkın bilinçlenmesi için broşür, el kitapçığı veren ekipler, geri dönüşümü sağlanabilen ambalaj atıklarının neler olduğu anlatırken her apartmanın girişine ise sıfır atık toplama kutusu bırakıyor.

“Sıfır atık hareketine destek çağrısı”

Konu ile açıklama yapan Çevre Koruma Müdürü Ferhat Çobanoğlu, “Projemize pilot nokta olarak 422 hanenin bir arada olduğu Çay TOKİ konutlarında başlatarak tüm apartman ve sitelere yaymayı planlıyoruz. Atıkları kontrol altına alarak daha yaşanabilir bir dünya ve kent için öncü ve örnek adımlar atmaya, bir yandan da toplumsal bilinci güçlendirmek için gayretle çalışarak atıkların düzenli olarak toplanıp geri dönüşümünün sağlayarak, bizler de Sıfır Atık projesiyle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için halkımızı sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Geleceği düşünüyor geri dönüştürüyoruz”

Kent genelinde ‘Sıfır Atık Projesi’nin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde nüfus yoğunluğu fazla olan sitelerde başlattığımız uygulama ile geri dönüşüme yeni bir boyut kazandırıyoruz. Ev ve işletmelerde oluşan geri dönüştürülebilir atıkları üreten tüketiciler ile bu atıkları toplayan belediyelerin lisanslı toplayıcılarını bir araya getiren uygulama sayesinde evsel geri dönüşüm oranının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyoruz. Pandemi dolayısıyla okullarda başlatacağımız uygulamanın ilk ayağını korona virüs dolayısıyla erteleyip, site ve apartmanlarda bu projemize devam ediyoruz. Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım. Çünkü tüketimimizi, üretime dönüştürmek elimizde” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13