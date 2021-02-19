Başkan Demirtaş: "Ekiplerimiz teyakkuzda"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına ekiplerimiz teyakkuz halindeler" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri kar küreme ekipleri beyaza bürünen kaldırım ve pazar yerlerini temizledi. Kar temizlere çalışmalarında 10’ar kişilik 4 takımdan oluşan kar küreme timi görev yaptı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halkımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için görevimizin başındayız. Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarımızda kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekiplerimiz, yaya vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için kaldırımlarda da temizlik çalışması yaptılar. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına ekiplerimiz teyakkuz halindeler” diye konuştu.