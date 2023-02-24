Başkan Demirtaş: “Çöp toplama saatlerine uymayanlara ceza uygulayacağız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşlardan çöp toplama saatleri ve çöpleri ayrıştırma uygulamalarına destek vermelerini isteyerek, “Çöp toplama saatlerine uymayanları sivil zabıtalarımız fotoğraflayıp Kabahatler Kanunu’na göre onlara cezai müeyyide uygulamasına gideceğiz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş personel ile toplantılarına devam ediyor. Yerel yönetimlerde önemli bir görevi üstlenen Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Demirtaş, “Temizlik işleri belediyenin kalbidir. Çalışmalarınız sayesinde temizlikte örnek bir ilçeyiz. Asıl emekçiler, emek veren, alnının teriyle geçimini sağlamak için çalışan her arkadaşım önceliğimiz olacak" diye konuştu.

“Doğru olan kazanacak"

Temizlik işçileriyle Belediye Çok Amaçlı Salon’da bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bizler kamu görevlisiyiz. Amacımız, vatandaştan toplanan, iller bankasından alınan payı vatandaşa hizmet olarak geri iade etmektir. Bu bizim öncelikli işimizdir. Göreve geldiğimizde bu kentin sorunlarını, sıkıntılarını biliyorduk ve geldiğimizden bu yana hep söyledik: Biz işimizi doğru yapacağız. Ahlaklı, vicdanlı yapacağız. Bağıranlar, hoşuna gitmeyenler olacak ama en sonunda doğru olan kazanacak" şeklinde konuştu.

"Hiçbiri bizi yıldırmadı"

Geldiğinde karşılaştığı sorunların kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Başkan Demirtaş, “Hiçbiri bizi yıldırmadı. Sadece zamana ihtiyacımız vardı. Liyakat esasına göre çalışacağız, herkes emeğinin karşılığını alacak, eksiklerimiz mutlaka vardır. Hiçbir arkadaşımız merak etmesin eksikliklerimizde tamamlayacağız. Bunu tasarrufla sağlıyoruz ve böyle yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de çevre ve halk sağlığı konusunda büyük bir hassasiyet göstermenizi istiyorum. Halkımızın da temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, çöplerini evlerinde ayrıştırmaları saatli çöp toplama saati uygulamalarına destek vermesini istiyoruz. Çünkü bu durumla baş edemiyoruz. Çöp toplama saatlerine uymayanları sivil zabıtalarımız fotoğraflayıp Kabahatler Kanunu’na göre onlara cezai müeyyide uygulamasına gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“İşinin arkasında dimdik duranın yanındayım”

Başkan Demirtaş, işçilere hitaben şunları söyledi:

“Siz her gün sahadasınız, kentteki dönüşümü yakından görüyorsunuz. Biz istiyoruz ki İlkadım’ın sokaklarıyla, caddeleriyle, herkesin huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir yere dönüşsün. Bunun gayreti içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siz işinizin arkasında dimdik durun, ben de sonuna kadar sizin arkanızda duracağım. Kim olursanız olun, hangi görüşten, hangi inançtan, hangi siyasi partiden olduğunuzun önemi yok. Önemli olan ahlaklı, vicdanlı, adaletli, emeğe saygı duyan bir insan olabilmek. İlçemizin bütün bileşenleriyle biz büyük bir aileyiz. Ben de emek dünyasından gelen biriyim. Açlığı, yokluğu, sefaleti bilirim. Belediyede ekonomik yapımızı daha da güçlendirip, çalışanımızın, işçimizin şartlarını daha da iyileştireceğiz. Sizinle gurur duyuyorum. Onur duruyorum."