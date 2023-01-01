Başkan Demirtaş: “Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz”

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Demirtaş, “Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor ve şanlı bayrağımızı gururla gönderde dalgalandırabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği Başkanı Necati Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti. Başkan Demirtaş burada gazilerin ve şehit ailelerinin taleplerini dinledi.

Dernek Başkanı Necati Yılmaz ile dernek binasını gezerek bilgiler alan Başkan Demirtaş, bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, “Savaşlar oluyor. İnsanlar vatanlarını terk ediyor. Böyle dönemlerde insan gazilerimizin kıymetini daha iyi anlıyor. Bu topraklarda kahramanlar yaşıyor. Sizler bu çabayı göstermeseydiniz bugün bambaşka yerlerde olabilirdik. Bu milletin harcı bu kültürdür. Bu kültürü yaşatan da sizlersiniz. Bu vatanı ayakta tutan şey vatan sevgisidir, millet aşkıdır. Onu da sizler yaşatıyorsunuz. Sizler bize emanetsiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Gücümüz neye yeterse yapmaya hazırız. Biz bir aileyiz. Sizlerin bizim gönlümüzdeki yeri bambaşka ve bu hep böyle olmaya devam edecek” diye konuştu.