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Başkan Demirtaş: “Akıl ve zeka oyunları ile çevreci nesiller yetiştireceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çevre Hafıza Oyunu” yarışmasının kartlarını ilçedeki okullara dağıtmaya başladıklarını belirterek, “Akıl ve zeka oyunları ile çevreci nesiller yetiştireceğiz” dedi.

SAMSUN 22.03.2022, 15:47
Başkan Demirtaş: “Akıl ve zeka oyunları ile çevreci nesiller yetiştireceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çevre Hafıza Oyunu” yarışmasının kartlarını ilçedeki okullara dağıtmaya başladıklarını belirterek, “Akıl ve zeka oyunları ile çevreci nesiller yetiştireceğiz” dedi.

İlkadım Belediyesi okul çağlarındaki öğrencilere geri dönüşüm alışkanlığını hem öğrenecekleri hem de oynayacakları bir formatta hazırladığı ödüllü “Çevre Hafıza Oyunu” yarışmasının kartlarını ilçedeki okullara dağıtmaya başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından İlkadım sınırları içindeki okullarda eğitim alan öğrencilerin çevreye olan farkındalıklarının artırılması ve ulusal bir hedef olan ‘Sıfır Atık’ı oynayarak bilinçlendirmelerinin sağlanması için çeşitli ödüllerin verileceği “Çevre Hafıza Oyunu” yarışmasının nasıl oynanacağıyla ilgili oyun kartları ve broşürlerin dağıtımına Tepecik 100. Yıl Milli Mücadele İlkokulu’ndan başlandı.

“İlkokullarımızın üçüncü ve dördüncü sınıflarımız katılım sağlayacak”

Uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yönteminin çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile mümkün olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkarak ilçemizdeki eğitim yuvalarımızdaki çocuklarımızın geri dönüşüm alışkanlıklarını eğlenirken öğrenecekleri bir oyun ortamı hazırladık. Oyun bir çocuğun gelişimi için çok önemli. Zira oyunlar, çocuklarımız için vakit geçirme kaynağı olduğu kadar içinde bulunduğu dünyayı tanıma ve öğrendiklerini deneyimleme alanı. Her yaştan bireyin, bireysel veya grup olarak oynayıp kendilerini geliştireceği ‘Çevre Hafıza Oyunu’nda üzerlerinde çevreyi korumak adına mesajlar ve ‘Sıfır Atık’ materyalleri hakkında bilgilerin verildiği kartların eşlerinin belirli bir süre içinde bulması için zaman tanıyacağız. İlkokullarımız 3. ve 4. sınıfların katılabileceği ödüllü yarışmamızda okullarımız kendi birincilerini seçtikten sonra yarışmaya katılan okullar arasında İlkadım Belediyesi Konferans Salonu’nda 02 Haziran 2022 Perşembe günü final yarışması yapacağız” diye konuştu.

“Ödüllü yarışma 27 Mayıs’ta son bulacak”

Artık cep telefonlarında da kolaylıkla kullanılabilen karekod teknolojisi ile “Çevre Hafıza Oyunu” sınıf dışı etkinliklere pratiklik, hız ve uygulama kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Demirtaş, “Okul adına yarışmaya katılacak öğrencilerimiz adı ve soyadı, irtibat sağlanacak öğretmenin adı, soyadı ve irtibat numarasını 27 Mayıs 2022 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor. Şimdiden yarışmaya katılacak yavrularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çevre Hafıza Oyunu” ödülleri ise şöyle:

Birinciye mikroskop, ikinciye teleskop, üçüncüye kamp çadırı. Ayrıca finalde yarışarak 1, 2 ve 3. olan öğrencilere İLKEM dershanelerinde ücretsiz LGS hazırlık kursu.

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