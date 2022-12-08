Başkan Demir’den Samsunlulara davet

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 10 Aralık Cumartesi günü toplu açılış töreni için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tüm vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’na davet etti.

2022 yılında Samsun’a ikinci ziyaretini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Cumhuriyet Meydanı’nda halkla buluşacak. Daha sonra da Samsun Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapacak. Samsun’a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılından itibaren kente 5. ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren Samsun’a 18 kez gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son ziyaretini TEKNOFEST Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında yapmıştı. 10 Aralık Cumartesi Günü gerçekleşecek toplu açılış töreni ve halkla buluşmasına vatandaşları davet etmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin giriş ve çıkışlarındaki reklam alanlarını, raylı sistem istasyonlarını ve Cumhuriyet Meydanı’nı Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleriyle donatıyor. Ayrıca toplu açılışı yapılacak tesis ve projeleri açılış törenine hazırlayan ekipler, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde en son eylül ayında ev sahipliği yaptığımız TEKNOLOFEST Karadeniz 2022 etkinliğinde ağırlamıştık. Şimdi de toplu açılış töreni için geliyor. Belediye olarak diğer kurumların ve parti teşkilatımızın iş birliğiyle tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kendisini şehrimizde en iyi şekilde misafir edeceğiz. Miting havasında geçecek toplu açılış törenimizde Cumhurbaşkanımız, halkımızla buluşacak. Şahlanan Türkiye’nin yüzyılında, kurtaran şehir Samsun’da, gelin hep birlikte tarihi bir rekora imza atalım. Bu büyük heyecan ve coşkuyu hep birlikte yaşamak için, akın akın meydanımızı dolduralım. Tüm hemşehrilerimizi Cumartesi günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.