banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Bu belediyede en düşük maaş 5 bin lira!
Bu belediyede en düşük maaş 5 bin lira!
Kaftancıoğlu’na 6 yıla kadar hapis isteniyor
Kaftancıoğlu’na 6 yıla kadar hapis isteniyor
Volkswagen kardan zarar etti!
Volkswagen kardan zarar etti!
Bilgisayar korsanları, Covid-19 aşı belgelerini sızdırdı
Bilgisayar korsanları, Covid-19 aşı belgelerini sızdırdı

Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi var. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” dedi.

SAMSUN 22.01.2021, 15:52
2
Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi var. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” dedi.

Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, istişare toplantısında konuştu. Toplantıda Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Gökbilgin de hazır bulundu. Belediye binasında gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Demir, kenti gelecek hedeflerine mutlaka ulaştırmak zorunda olduklarını, bunun içinde tüm çalışanların verimliliklerinin ve üretkenliklerinin artması gerektiğini söyledi.

“Üretenlerle başarabiliriz”

İstişare toplantılarında birimlerin hizmetlerini, projelerini ve personellerin çalışmalarını değerlendireceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, çalışanlara Samsun’a kazandırılan yatırımlardan ve projelerden bilgi sahibi olmalarını istedi. Türkiye’de en başarılı belediye olacaklarının altını çizen Başkan Demir, “Belediyeler şehirler için önemli kurumlardır. Kentlerin, kalkınmada lokomotif gücüdür. Dolayısıyla performansıyla şehrin kalkınması doğru orantılıdır. Alt yapıda, kültürde, sanatta, turizmde, eğitimde, dezavantajlı engelli, sosyal desteğe ihtiyaç duyulan gruplar üzerinde çok etkilidir. Dolayısıyla verimli ve teknik bir belediyeyi oluşturmak zorundayız. Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi var. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Personelden beklentilerini anlattı

Belediye personellerinden beklentilerini anlatan Başkan Demir, “Sabah 08.00, akşam 17.00 mantığı ile çalışan, hafta sonu belediyede çalıştığını unutanlarla hedeflerimizi yakalayamayız. Sosyal medyada, e-ticaret sitelerinde geçirilen vaktin önemli bir kısmını dünya şehirlerinde, başkentlerde ne gibi çalışmalar yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor, AB’de ne gibi hazırlıklar, hibe kaynakları var bunlar araştırılsa, örneğin Londra Belediyesi kütüphane yapmış, girilip bakılsa, büyüklüğü ve özellikleri incelense, bunu nasıl yapmış, hükümet mi yapmış, bunlar hakkında bilgi sahibi olunsa, enerji üretiminde, sosyokültürel, alt yapıda, turizmde, sanayide, tarım ve hayvancılıkta yerel yönetim yatırım ve faaliyetleri araştırılsa, bakanlıklar takip edilse, TÜBİTAK hangi projeler üzerinde çalışıyor, hangi tür projelere destek veriyorlar vs. ilgili tüm konularda bilgi edinilmelidir. Dere ıslahı, Sıfır Atık, geri dönüşüm, haşerelerle mücadelede, kıyılarımızın korunması gibi çok farklı, sıra dışı konularla fikirler üretip bakanlıklardan destek alıp hayata geçirilmelidir. Bakanlıklar, ellerindeki bütçeleri değerlendirmek için doğru projeleri bekliyor. Bunları değerlendirmemiz lazım. Hep birlikte üretmek zorundayız” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12