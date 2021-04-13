Başkan Demir’den öğrencilere sınav morali

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan “Anla Hızlan Odaklan Başar” (AHOB) adlı yapay zeka projesi kapsamında bugün Köksal Ersayın Anadolu Lisesi ve Baruthane Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, öğrencilere başarı diledi.

Büyükşehir Belediyesinin AHOB adlı yapay zeka projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen Mart ayında uygulamaya konuldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının öğrencilerin yapay zeka ile gelişimini artırmak, eğitimi keyifli ve eğlenceli hale dönüştürmek için geliştirdiği AHOB projesi kapsamında hem LGS hem de TYT/AYT sınavlarına hazırlanan öğrencileri eğitim gördükleri Köksal Ersayın Anadolu Lisesi ve Baruthane Ortaokulu’nda ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, başarı dileklerinde bulunarak projenin önemine değindi.

Proje ile sınavlarda çıkması muhtemel uzun metin sorularını anlayarak, hızlı okuyarak ve zamandan da tasarruf ederek sonuca ulaşması hedeflendiğini belirten Başkan Demir, “Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz, uzun süredir okullarından, sınıflarından ve öğretmenlerinden uzak kaldı. Kademeli olarak yüz yüze başlayan eğitimlerde de öğrencilerimizin sınav başarılarına katkı sağlamak için geliştirilen bu proje onlara çok fayda sağlayacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, ülkemizin aydınlık yarınları için eğitimlerine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve okul müdürleri ile öğretmenler de hazır bulundu. Başkan Mustafa Demir, İl Müdürü Esen ile birlikte proje kapsamında hazırlanan özel soru kitapçıklarını da inceledi.