Başkan Demir’den başarılı öğrencilere sürpriz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üniversite sınavında ilk bine giren ve okullarını birincilikle bitiren öğrencilere hediye göndererek sürpriz yaptı. Başkan Demir, "Eğitim bizim için her şeyden önemli. Ülkemizin ve Samsun’umuzun aydınlık geleceği, çocuklarımızın başarılarında saklı olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler başarılı öğrencilere hediyelerini götürdü. Hediyelerin yanı sıra Başkan Mustafa Demir imzalı mektup bulunan paketler öğrencilerin tek tek adreslerine götürülerek bizzat elden verildi. 17 ilçede toplam 205 öğrenciye verilen hediyelere şaşıran ve oldukça mutlu olan öğrenciler, kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir’e teşekkür etti.

Gençlerimizin başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Demir, "Her zaman söylediğimiz gibi eğitim bizim en öncelikli meselemizdir. Ülkemizin ve Samsun’umuzun aydınlık geleceği, çocuklarımızın başarılarında saklı. Bu sebeple küçük sürprizler yaparak her zaman onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Öğrencilerimizin başarılarının daimi olmasını diliyor, hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum" dedi.