Başkan Demir: “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın her zaman yanında”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Zabıta Teşkilatı’nın 194’ncü kuruluş yılı dolayısıyla Zabıta Daire Başkanlığı personelini makamında ağırladı. Başkan Demir, ekipleri üstün çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Zabıta Teşkilatı’nın 194’ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman ve personelleri ağırlayan Başkan Mustafa Demir, tüm teşkilatın 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutladı. Zabıta teşkilatının her zaman vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayan önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Başkan Demir, özellikle pandemi döneminde vatandaşın sağlığı ve güvenliği için büyük gayret sarf eden ekiplere teşekkür ederek, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak zabıtalarımız, şehrimizin huzur ve güvenliği için ellerinden gelen gayret, çaba ve özveriyi gösteriyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Zabıta arkadaşlarımızı, bu üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu süreçte yaptıkları denetim ve uygulamalarla halkımızın daima yanında olan zabıta ekiplerimiz, belediye-vatandaş arasında da önemli bir köprü vazifesi görüyor. Bu anlamda verdikleri mücadele nedeniyle kendilerine bir kez daha teşekkür eder, Zabıta Haftalarını kutlarım” dedi.