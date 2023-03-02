Başkan Demir: “Yeşil Yol’u ilk bitiren il olmaya yakınız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi arasında aralarında ‘Yeşil Yol’ projesi kapsamında beton yol yapım işi çalışmasının da olduğu toplam 4 proje için sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yeşil Yol’u ilk bitiren il olmaya yakınız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde gerçekleştirilecek 4 proje için Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Yeşil Yol Projesi kapsamında Aydınpınar - Kasnakçimermer- Şenyurt- Akalan mahallelerinde çeşitli bölümlerde beton yol yapım işi, Süt Analiz Laboratuvarı Kurulumu Projesi, Hijyenik Arıcılık için Temel Petek Tesisi Projesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’nin protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

“Üretime yönelik projelere dikkat ediyoruz”

Protokolü imzalanan projelerin önemini anlatan Başkan Demir, “Tüm kaynakların verimli kullanılması noktasında hassasiyetimiz var. DOKAP da çok yararlı ve önemli projelere destek verdi. Arıcılıktan, süt üretimine Yeşil Yol’a her proje çok önemli. Yeşil Yol’u ilk bitiren il olma durumuna yaklaştık. DOKAP’ın destek verdiği tüm projelere büyük önem veriyoruz. Çok üzerinde duruyoruz. DOKAP’ın kaynaklarının daha verimli kullanılması, üretime yönelik geniş halk kitlelerinde kabul görecek proje olmalarına da dikkat ediyoruz. Bu konuda önemli neticeler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Kabul gören 4 projemizin protokolünü imzaladık. Hem DOKAP başkanıma hem de bakanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“En fazla projesi geçen il Samsun"

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise nitelikli projelerin hazırlanıp kendilerine getirilmesinden çok mutlu olduklarını dile getirerek “Samsun da olmaktan son derece mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda hep nitelikli projelerle geliyor. 4 projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. ‘Yeşil Yol’ ile ilgili önemli bir lokasyonun kaplaması ile ilgili bir proje, hijyenik arıcılıkla ilgili temel petek ve tesis kurulum projesi, süt analiz laboratuvarı kurulumu ve tıbbi aromatik bitkilerle ilgili hasat ve işlenmesi ile ilgili projelere verdiğimiz destekler var. Samsun’a bunların hayırlı olmasını diliyorum. Siz ve ekibiniz bu konuda çok başarılı işler çıkarıyor. 11 il arasından en fazla projesi geçen il Samsun. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri” şeklinde konuştu.