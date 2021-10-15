Başkan Demir: "Yeni OSB şehrimizde güç olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir mecliste yaptığı konuşmada, 2 bin 600 dönümlük yeni OSB alanıyla ilgili tescilin önümüzdeki hafta yapılacağını söyleyerek, “Sanayi ve istihdam hayatına katkı sağlayacak aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği bir OSB olacak. Şehrimiz Türkiye sıralamasında daha da üst sıralara gelecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı kapanış toplantısı bugün yapıldı. 41 maddenin görüşüldüğü mecliste konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili meclis üyelerine müjde verdi. Yeni OSB’nin önümüzdeki hafta tescili yapılıp kuruluşunun tamamlanacağını söyleyen Başkan Demir, “Bunu sizlere müjde olarak ifade ediyorum. Yatırım bekleyen firmalarımız var. Plan yaparak tahsislere başlayacağız” dedi.

“Firmalarımızın da yatırımları bu sene içerisinde inşallah başlayacak” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin sanayi ve istihdam hayatına katkı sağlayacak aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği bir OSB olacak. İhracatımız her yıl artarak daha da üst sıralara gelecek. Bu OSB yatırımı inşallah şehrimizde bir itici güç olacak” dedi.

Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacak

Kamulaştırma bedeli ödenerek Türk-İş’ten alınan binayla ilgili ise Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacağını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

“Atakum’a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra Türkiye’nin en büyüklerinden birisi olup, 515 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Buranın yarı parasını Kültür Bakanlığı ödeneklerinden, diğer yarısını da Strateji Başkanlığı’ndan temin edeceğiz. Arsa parasını biz ödedik. İşletmesi daha da önemli. Oraya bir vakıf kurup ticari alanların gelirleri ile vakfa kütüphaneyi işlettireceğiz. Yaptığımız işlerde ticari amaç güdülüyormuş gibi bir imaj yaratılıyor. Öyle bir durumda yok, amacımız da yok. Kütüphane 7’den 77’e herkese hizmet verecek. Dünyada yapılan emsallerinden daha fonksiyonlu bir yer olacak.”