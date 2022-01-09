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Başkan Demir: “Yatırımlarımız hız kesmeyecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gece gündüz demeden Samsun için çalıştıklarını ifade ederek, “2021 yılı bizim için dolu dolu geçti. 2022’de de yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımızın hayatına dokunacak, şehrimizi geleceğe taşıyacak projelerimiz artarak sürecek” dedi.

SAMSUN 09.01.2022, 18:21
Başkan Demir: “Yatırımlarımız hız kesmeyecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gece gündüz demeden Samsun için çalıştıklarını ifade ederek, “2021 yılı bizim için dolu dolu geçti. 2022’de de yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımızın hayatına dokunacak, şehrimizi geleceğe taşıyacak projelerimiz artarak sürecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kent merkezinde ve ilçelerde yapımı süren çalışmaları yerinde inceleyerek, yatırımları yakından takip ediyor. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde bulunan 3 kavşakta devam eden geometri düzenleme, sinyalizasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını takip ederek bilgi alan Başkan Demir’e Genel Sekreter İlhan Bayram ve ilgili daire başkanlıklarının yetkilileri de eşlik etti. Daha sonra İncesu Caddesi’ne geçen Başkan Demir, 25 metrelik imar yolunda devam eden açma, kazı, dolgu ve genişletme çalışmalarını inceledi. Gece gündüz demeden şehrin dört bir yanına dokunmaya devam ettiklerini ifade eden Demir, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımıza dokunacak, şehrimizi geleceğe taşıyacak vizyoner projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birçok noktada önemli mesafeler kat ettik. Kırsal altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşüm projelerinden çevre yatırımlarına, kültür ve sanat projelerine kadar birçok konuya el attık. Hem yol hem de içme suyu anlamında 1 milyon 350 bin insanımıza dokunacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. 3 yıl önce 946 kırsal mahallemizde içme suyu temini noktasında sıkıntı yaşayan 401 mahallemiz vardı. Yaptığımız çalışmalar ile bu sayıyı 161’e düşürdük. Havza’ya da şu anda inşa ettiğimiz içme suyu arıtma tesisi ile birlikte bu sayı 130’a düşecek. 2023 yılı sonuna kadar Samsun’da kırsal alanda arıtılmış sağlıklı suyu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

946 mahallede yol problemini de çözeceklerinin altını çizen Başkan Demir, “Türkiye’de örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Samsun kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacak. İlçelerde de çok işler yaptık, yapıyoruz. 17 ilçeyi kapsayan altyapı yatırımlarımızdan asla taviz vermiyoruz. Kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız da hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.

2021’de sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılı çalışmalarında dair bir açıklama da yapıldı. ‘Bana Türkünü Söyle’ yarışması, Açık Sahne etkinlikleri, Sağlıkçılara Şükran programı, Tasavvuf Müziği Ramazan Özel Konserleri gibi konserler, ‘İz Bırakanlar’ programları ile Yaşar Doğu, Necmettin Erbakan, Aşık Veysel gibi isimlerin anıldığı, Kadınlar Günü konseri, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Özümüz Yunus Sözümüz Türkçe ve Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile doyumsuz programlara imza atıldığı belirtildi.

Kursa gitme imkanı bulunmayan gençlere destek

Her yaştan gence destek olmanın da hedeflendiği belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin kursa gitme imkanı bulamayan öğrenciler için Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi’ni hayata geçirdiği ifade edildi. Buna göre SBB TV Youtube kanalı üzerinden verilen online eğitimlerde LGS adayları 12 özel okuldan 24 öğretmenle buluşturuldu. 16 hafta süren 207 saatlik online canlı derslerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri konuları anlatıldı. Ayrıca 21 Mart Tiyatro Haftası sebebiyle yerel tiyatroları desteklemek için SBB TV’de tiyatro çekimleri yapıldığı, pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat ve sanatçılara maddi destek sağlandığı açıklandı.

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