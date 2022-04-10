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Başkan Demir yatırımları inceledi, vatandaşlarla iftar yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gündüz yatırımları yerinde inceleyip çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akşam da iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. Başkan Demir, “Tekrar sizlerle aynı sofrada buluşmayı, aynı güzellikleri paylaşmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bizler gece-gündüz Samsun için vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için sahada çalışıyoruz” dedi.

SAMSUN 10.04.2022, 17:00
Başkan Demir yatırımları inceledi, vatandaşlarla iftar yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gündüz yatırımları yerinde inceleyip çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akşam da iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. Başkan Demir, “Tekrar sizlerle aynı sofrada buluşmayı, aynı güzellikleri paylaşmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bizler gece-gündüz Samsun için vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için sahada çalışıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan ayında da vatandaşlarla birlikte olup, şehirdeki yatırımları yerinde takip ediyor. Hafta sonu da mesaisine devam eden Başkan Demir, tarihi kimliğine kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdükleri Saathane Meydanı’nda devam eden düzenlemeleri inceledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Mustafa Demir, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çerçevesinde Atatürk Bulvarı ve Aziz Işık Bulvarı üzerindeki çalışmaları takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akşam da vatandaşlarla iftarda buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte Tekkeköy Büyüklü Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katılan Başkan Mustafa Demir, teravih namazı sonrası da vatandaşlarla sohbet etti.

Pandemi döneminde ayrı kaldıkları iftar sofralarında tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birbirimizi ve beraber iftar yapmayı özlemişiz. Tekrar sizlerle aynı sofrada buluşmayı, aynı güzellikleri paylaşmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bizler gece-gündüz Samsun için vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için sahada çalışıyoruz. Samsun’umuza çok güzel hizmetler yapıyoruz. Size yakışanı, kaliteli şekilde yapıyoruz. Böyle bir gayretin içindeyiz” dedi.

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