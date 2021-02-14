Başkan Demir ve Milletvekili Çilez’den Havza Belediyesi çalışanının ailesine taziye ziyareti

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, geçirmiş olduğu ani bir rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybeden Havza Belediyesi makam şoförü Osman Altınışık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez’in ziyaretinde merhum Osman Altınışık için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Altınışık’ın eşi, çocukları ve Yeşilalan Mahallesi Muhtarı olan amcası Şerif Altınışık ile tek tek görüşerek taziyelerini bildirerek, “Havza için emek vermiş değerli bir kardeşimizin erken vefatı bizleri de derinden üzdü. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Milletvekili Hasan Çilez ise, “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Başkan Demir ve Milletvekili Çilez’e ziyaretlerinde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de eşlik etti.