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Başkan Demir: “Türkiye’ye örnek olma vizyonumuz var”

Samsun Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun olarak yaptığımız çalışmalarla Türkiye’ye örnek olma anlamında bir vizyonumuz var” dedi.

SAMSUN 22.12.2021, 15:45
Başkan Demir: “Türkiye’ye örnek olma vizyonumuz var”

Samsun Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun olarak yaptığımız çalışmalarla Türkiye’ye örnek olma anlamında bir vizyonumuz var” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Şehrimize ve Üniversitemize Hoş Geldin Arkadaşım" etkinliğinde Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Aydın: "Bir üniversitenin ilk öğrencileri olmak, ilk mezunları olmak her zaman ayrıcalıktır”

Programın açılışında konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın öğrencilere seslenerek, "Hayatın en güzel dönemi öğrencilik yıllarıdır. Onun için öğrencilik dönemlerinizin kıymetini bilin çünkü öğrencilik döneminizde bulduğunuz vakti daha sonraki dönemlerde arayacaksınız. 3 yarıyıl boyunca pandemi sürecini yaşadığımız için ikinci sınıf öğrencilerine de hoş geldiniz diyorum. Onlar da bu yıl okulla tanıştılar, geçen yıl çevrimiçi olarak eğitim alıyorlardı. Üniversitemiz yeni bir üniversite, dördüncü senesi. Sizler de bu üniversitenin ilk öğrencilerisiniz. Bir üniversitenin ilk öğrencileri olmak, ilk mezunları olmak her zaman ayrıcalıktır” diye konuştu.

Demir: "Gençlerimizle yapabilecek olduğumuz her ne varsa bunları gerçekleştirmekte kararlılıktayız"

Rektör Aydın’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Siz değerli öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Kampüslerimizi iki-üç ayda bir ziyaret ederek yapabileceklerimizi tespit ediyoruz. Yeni eve taşındığınızda her zaman sorunlar olabilir. Bunları gidermek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsun olarak yaptığımız çalışmalarla Türkiye’ye örnek olma anlamında bir vizyonumuz var. ‘Şehrimize ve Üniversitemize Hoş Geldin’ etkinliğinde siz değerli gençlerimizle yapabilecek olduğumuz her ne varsa bunları tespit etmeyi, yarınlarımızın mimarı siz değerli gençlerimizle istişare etmeyi hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi şehrimizin çok önemli bir özelliği var. Bugün bayrağı altında hür olarak yaşadığımız Türkiye’mizin kuruluşuna ve kurtuluşuna giden ilk adım buradan atıldı. Dolayısıyla ilk adım şehri Samsun, ikincisi yok. Bir de Türkiye’de ikinci önemli üretim havzasıdır. Samsun çok önemli bir ticaret, sağlık, üniversite şehri, çok önemli bir lojistik merkezidir. Doğası çok güzeldir, turizm potansiyeli çok yüksek bir şehirdir. Yıllık 10 bin civarında göç alıyoruz. Bu durum önümüzdeki yıllarda 15-20 binlere çıkacaktır. 17 tane ilçemiz var, bu durum belediye hizmetlerini şehrimizin tüm sakinlerine ulaştırmamızın gerekliliğini ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye başlayan öğrencilere Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediyelerin takdimi ile sona erdi.

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