Başkan Demir: “Türkiye’ye örnek olacak, geleceğin şehrini kuruyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’u Türkiye’ye örnek bir il yapabilmek adına çalıştıklarını belirterek, “Birbirinden önemli vizyon projelerimizle Samsun isminden söz ettirecek. Biz bu şehri önemsiyoruz. Türkiye’ye örnek olacak geleceğin şehrini kuruyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyenin 2022 yılındaki yatırımlarını değerlendirdi. Samsun’un, Türkiye’nin geleceğinde damgası olan bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Demir, “Bundan sonrada damgası artarak devam edecek bir şehir. Marinasıyla, Cumhuriyet Meydanıyla, Gülsan’daki projesiyle, kitap kafeyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, yeni nesil kütüphane projesiyle, otoparklarıyla, saathane, subaşı tarihi dönüşümüyle, toybelen modern sanayi sitesiyle, ilçe transfer merkeziyle, elektrikli otobüsleriyle, yeni alanlarıyla, mavi bayraklı plajlarıyla, karbon salınımını sıfırlamış bir şehir olarak hep isminden söz ettirecek. Biz bu şehri önemsiyoruz. Türkiye’ye örnek olacak, geleceğin şehrini kuruyoruz. Tüm çalışmalarımızın hedefinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, Samsun’u daha iyi hale getirmek var. Odağımız insan, gayretimiz, hedefimiz net” diye konuştu.

“2024 yılında yol sorunları kalmayacak”

Yol yapım çalışmaları noktasında da Büyükşehir Belediyesi’nin çok yoğun mesai yaptığına dikkat çeken Başkan Demir, “Yol sorunu olmayan mahalle kalmayacak hedefiyle çıktığımız yolda 904 kilometresi 2022 yılında olmak üzere 3 buçuk yılda 3 bin 695 kilometre yol yaptık. Kalan 900 kilometreyi ise 2023 yılında bitireceğiz. Söz verdiğimiz gibi yol sorunu ola mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“117 ilçede 500 milyon 400 bin TL içme suyu yatırımı yapıldı”

SASKİ ekiplerinin sürekli olarak sahada olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Demir, “Biz göreve geldiğimizde 400 mahallenin içme suyu sorunu vardı. 316 mahallenin içme suyu sorununu çözdük. 17 ilçede 500 milyon 400 bin 829 TL değerinde içme suyu yatırımına imza attık. Arıtma tesisleri inşa ettik. Sadece 2022 yılında 243 milyon 646 bin 53 TL’lik içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. 470 kilometre içme suyu hattı döşeyerek 57 mahalleyi içme suyuna kavuşturduk. Kalan mahallelerimizin su sorununu da 2023 yılı içinde çözeceğiz. Altyapı noktasında da yapılamaz denilenleri yaptık. 3 buçuk yılda tam 213 milyona yakın altyapı yatırımı gerçekleştirdik. 2022’de ise bu rakam 133 milyona yakın. Atık su ve yağmur suyu noktasında da sürekli mesaimizi sürdürdük. Sadece 2022 yılında 96.4 kilometre kanalizasyon hattı, 12.8 kilometre de yağmur suyu hattı döşedik. Biz bu şehrin insanına her alanda hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ailenin öneminin farkında olan bir belediye olduklarına da dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Aileden Sorumlu Daire Başkanlığı’ kuracaklarını, desteğe ihtiyaç duyan ailelere olan desteklerinin atacağını da sözlerine ekledi.