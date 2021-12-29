banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Antalya’da 3 ilçede fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Antalya’da 3 ilçede fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Ahmet Nur Çebi: Masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle!
Ahmet Nur Çebi: Masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle!
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı

Başkan Demir: "Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek"

"Hoş Geldin Arkadaşım" etkinliği kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Başarabilirsek Türkiye çok mümtaz, sağlıklı ve geri dönülmeyecek bir yere doğru gidecek” dedi.

SAMSUN 29.12.2021, 17:49
Başkan Demir: "Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek"

"Hoş Geldin Arkadaşım" etkinliği kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Başarabilirsek Türkiye çok mümtaz, sağlıklı ve geri dönülmeyecek bir yere doğru gidecek” dedi.

Büyükşehir Gençlik Hareketi etkinlikleri kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OMÜ tarafından düzenlenen "Hoş geldin Arkadaşım" öğrenci buluşması Bafra kampüsünde düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ile öğrencilerin katıldığı buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Yükseköğrenime yeni başlayan öğrencilere şehrin ve üniversitelerin altyapısıyla ilgili bilgi veren Başkan Demir, her türlü hizmeti sağlama gayretinde olacaklarını söyledi.

Kentte yaşayacakları süreç içerisinde belediye hizmetlerinin daha verimli ve kaliteli hale gelmesinde üniversite öğrencilerinin fikir ve düşüncelerine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, şunları söyledi:

“Bu programı yapmamızın amacı, şehir içi veya dışından gelen üniversite öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca yaşayacakları süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yetki ve ilgi alanlarımızın maksimum geliştirilmesidir. Yerel yönetimler olarak Türkiye’de bir yarış içindeyiz. Maksimum düzeyde projelerimizi hayata geçirme gayretindeyiz. Hizmet noktasında kendimizi addediyoruz. Bizim bilmediğimiz konularda önerilerinize açığız. Sizleri belediyeye davet ediyorum. Gelirseniz iletişimi artırabiliriz. Staj yapabilir, fikirler sunabilirsiniz. Her zaman sizin yanınızdayız.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmed Akif Ersoy’un hayatından kesitler sunarak ülkenin ve şehrin gelecek projeksiyonuna dikkat çeken Başkan Demir, “Mehmed Akif, bizim bilmediğimiz, bizden kopuk, bizim tahammül edemeyeceğimiz bir hayat yaşamamış. Ama bir şey yapmış. Duygu ve akıl dünyasıyla samimi olmuş. Gayret edip dert edinmiş. Çok ciddi çileler yaşamış, ülkeyi terk etmiş, mebusluk yapmış. Mısır’a gidene kadar ki süreçte yaptıklarının karşılığını görememiş. Hayal kırıklıkları olmuş. Geçmişten gelen tüm değerleri süzüp o zor dönemde olanları harmanlayarak İstiklal Marşı’nı yazmış. Muhtemelen bizden 100 yıl sonra Mehmed Akif’i aynı canlılıkla yad edeceksiniz. Muhtemelen 200 yıl sonra da yar edilecek. Çünkü 200 yıl önce yaşamış bir insanın, akıl işleyişi, duygu dünyası, davranış biçimi, samimiyeti, gayreti fert olarak kendisinden sonra gelecek nesillere miras bırakacak vasıfları kazanmıştır” diye konuştu.

Demir konuşmasını şöyle tamamladı:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını ve yaşadıklarını çok iyi okumak, analiz etmek lazım. Yokluk dönemlerinde cephelerde neler yaşadıklarını, çaresizliği, sıkıntıları, Samsun’a gelişini, neler yaptıklarını, Amasya, Erzurum ve Sivas’taki çalışmalarını, nelerle ve kimlerle mücadele ettiğini, Cumhuriyet’in ilanından sonraki hamleleri iyi öğrenmek lazım. O günlerde verilen emekleri 2022’ye geldiğimiz bu günlerde de veriyoruz. Önümüzdeki 10 yıla özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Başarabilirsek Türkiye çok mümtaz, sağlıklı ve geri dönülmeyecek bir yere doğru gidecek. Gayretimiz bu yöndedir.”

Başkan Mustafa Demir, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8