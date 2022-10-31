Başkan Demir: "TEKNOFEST sadece Samsun’u değil Türkiye’yi sardı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gelecek yıl İstanbul’da yapılması planlanan TEKNOFEST için yaptığı değerlendirmede teknoloji festivalinin Türkiye’yi sardığını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ ve 2023 yılında İstanbul’da yapılması planlanan TEKNOFEST ile ilgili değerlendirmede bulundu. Samsun’un TEKNOFEST’e yaptığı ev sahipliği noktasındaki başarısına dikkat çeken Başkan Demir, şunları söyledi:

"TEKNOFEST Samsun’da önemli izler bıraktı. TEKNOFEST‘in Türkiye’ye kattığı dinamizmi hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin destek olması gereken bir festival. TEKNOFEST bir tek Samsun’u sarmadı, tüm Karadeniz’i ve Türkiye’yi sardı. Samsun’da muhteşem bir organizasyon yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hayatın her alanında bilim var. Kalıcı izler kapsamında inşa ettiğimiz bilim merkezleri bu şehrin gençlerine önemli katkı sunacak. Bu gibi alanların sayısını da artırmalıyız. Bu gençler için her şeyi yapmalıyız. Yeter ki bu yavrularımızı dünyaya örnek kılalım."