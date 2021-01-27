Başkan Demir: “Tarımda bulunduğumuz yeri yükseltmeliyiz”

SAMSUN (İHA) – Samsun’un tarımsal üretimde Türkiye’deki önemli şehirlerden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Buna rağmen tarımsal üretimde yeterli düzeyde değiliz. Bunu artırmamız, üretimdeki bulunduğumuz noktayı yükseltmemiz gerekiyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ve Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir’in de yer aldığı toplantıda, tam bir ekip halinde herkesin elini taşın altına koyarak çalışması gerektiğine dikkat çeken Başkan Demir, "Her bir arkadaşımızın üretmesini, proje geliştirmesini ve bunların sahada yansımalarını görmek istiyoruz. Herkes kendi alanı ile ilgili sahayı görmeli" ifadelerini kullandı.

“Samsun tarımda önemli bir şehir”

Çukurova’dan sonra çeşitlilik açısından Samsun’un önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Bakanı Mustafa Demir, "Samsun tarımsal üretimde Türkiye’deki önemli şehirden birisi. Buna rağmen tarımsal üretimde yeterli düzeyde değiliz. Bunu artırmamız ve tarımda üretimdeki bulunduğumuz noktayı yükseltmemiz gerekiyor. Vezirköprü ilçemiz dünyanın en kaliteli topraklarından birine sahip. Derdimiz tüm vatandaşlarımızı üretmeye teşvik etmek olsun. Belediye hizmetlerinde özellikle tarım bizim hassas olduğumuz konulardan birisi. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Tarım olmazsa hayat olur mu? Tarım olmazsa buğday olmaz. Buğday olmazsa ekmek olmaz. Tarım olmazsa koyun olmaz, sığır olmaz, süt olmaz, et olmaz, insan yaşamı olmaz. Bunun için şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmeliyiz. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Üreticimizi destekleyeceğiz, onların üretimlerini artıracak projeler geliştirin" diye konuştu.