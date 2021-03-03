Başkan Demir: "Subaşı Meydanı bambaşka bir hüviyete kavuşacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Subaşı Meydan Düzenlemesi ve Yeraltı Mekanik Otopark çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamlandığında meydanın bambaşka bir hüviyete kavuşacağını belirten Başkan Demir, “Subaşı Meydanı Samsun’un kalbi. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı’nı tarihi dokusuna yeniden kavuşturarak turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bin 472 metrekare alan üzerine inşa edilen alanda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin tarihi kimliğine uygun çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tarihi dokuyu ortaya çıkaracaklarını söyleyen Başkan Demir, “Burası tamamlandığında bölgeye değer katacak” diyerek şöyle konuştu:

“Proje kapsamında meydan içerisindeki Hamidiye Çeşmesi tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa edilecek. Subaşı tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile fark oluşturacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Subaşı Meydanı Samsun’un kalbi. Bildiğiniz üzere planlamalardan dolayı burada büyük bir trafik ve daha önemlisi otopark problemi vardı. 147 otomobil kapasiteli, 3 kat yerin altında otopark olacak. İnşaatımız devam ediyor. 5 ay içerisinde bütün betonarme yapısı tamamlanacak. Sonra da montajlarını yapıp araba park etmeye başlayacağız. Subaşı Meydanı proje tamamlandığında bambaşka bir hüviyete kavuşacak.”