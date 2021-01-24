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Başkan Demir: “Samsun’un her köşesini şantiyeye çevirdik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un her köşesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, kentin her köşesini şantiyeye çevirdiklerini ifade etti.

SAMSUN 24.01.2021, 14:30
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Başkan Demir: “Samsun’un her köşesini şantiyeye çevirdik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un her köşesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, kentin her köşesini şantiyeye çevirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Hem vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Başkan Demir, hem de yapılan yatırımları yerinde inceleyerek son bilgileri alıyor. Havza ilçesinde Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile birlikte Ereli Mahallesi’nde tamamlanan 2 bin 800 metrelik sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Demir, daha sonra 5 bin metrekare üzerine kurulan 5 katlı 340 araçlık mekanik katlı otopark çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Beraberindeki heyetle birlikte Havza ilçesi Küflek Mahallesi’nde tamamlanan 5 kilometrelik genişletme ve dolgu çalışmalarını da inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sıcak asfalt öncesi yol genişletme, menfez ve dolgu çalışmaları tamamlanan Erikbelen Mahallesi’nde de çalışmaları yerinde görüp, vatandaşlarla selamlaştı. Hecinli, Boyalı, Şeyhler mahallelerinde çalışmaları yerinde takip eden Demir, vatandaşlara da yapılan hizmetleri anlattı. Yapılan çalışmaların tamamlandığında Samsun’un 17 ilçesiyle birlikte bambaşka bir şehir olacağını ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“17 ilçemizin tamamına hiçbir ayrım yapmadan yatırım götürüyoruz. Şu anda çalışmaların yürütüldüğü Havza ilçesindeyiz. Yol genişletme, asfalt, beton yol çalışmalarımız sürüyor. Mekanik otopark ilçemizin park ve ulaşım sorununa ciddi bir çözüm getirecek. Ekiplerimiz mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek için çalışmalarını gece gündüz sürdürmekte. Sadece kırsalı değil Samsun’un her köşesini adeta şantiyeye çevirdik. Hizmet ve yatırımların eşit şekilde götürülmesi noktasında merkezde ve kırsalda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların ilçelerimizde ve kent merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”
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