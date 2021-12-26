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Başkan Demir: “Samsun’u birlikte geleceğe taşıyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hem merkezi hükümetimizin hem de yerel yönetimler olarak bizim birçok yatırımımız önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Birlikte Samsun’u geleceğe taşıyacağız” dedi.

SAMSUN 26.12.2021, 13:39
Başkan Demir: “Samsun’u birlikte geleceğe taşıyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hem merkezi hükümetimizin hem de yerel yönetimler olarak bizim birçok yatırımımız önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Birlikte Samsun’u geleceğe taşıyacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile Tekkeköy ilçesindeki altyapı çalışmalarını yakından takip etti. Samsun’un 2022’de de yatırımlarına hızla devam edeceğini söyleyerek, Türkiye’ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Mesai mefhumu olmaksızın şehri geleceğe taşımak adına çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin uygulanacağı Barış Bulvarı Kavşağı, Çatalarmut İç Kavşağı ve Anadolu Bulvarı’nda devam eden geometri düzenleme, çevre düzenleme ve sinyalizasyon altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Başkan Demir, Tekkeköy ilçesine geçti. Beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile birlikte ilçenin Sahil Caddesi’nde beton yol öncesi taş tahkimat ve dalgakıran çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Baki Esen Caddesi ve Irmak Caddesi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, altyapı yatırımlarını önümüzdeki yıl da en verimli şekilde geçirmek için planlama yaptıklarını vurguladı. Seçim kampanyasında 946 mahallenin yol ve su problemini 5 yılda çözeceklerinin sözünü verdiğini de hatırlatarak, “Allah’a şükür 5 yıl olmadan bitiriyoruz. 2024 yılına kadar bu sözü vermiştik. 2021’de bitti. 2022’de de aynı hızla ve aşkla çalışmalarımızı yapacağız. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte güzel bir sinerji yakaladık” diye konuştu.

Türkiye’de örnek uygulamaları hayata geçirdiklerinin altını da çizen Mustafa Demir şunları söyledi:

“Şu an kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız. İlçelerde de çok güzel işler yaptık. Önümüzdeki süreç çok önemli. Devlet yönetmek zor iştir. Her babayiğidin harcı değil. Feraset ister. Samsun nereden nereye geldi. Hem merkezi hükümetimizin hem de yerel yönetimler olarak bizim birçok yatırımımız önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Birlikte Samsun’u geleceğe taşıyacağız.”

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