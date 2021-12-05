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Başkan Demir: “Samsun’u 2023 vizyonuna taşımak için canla başla çalışıyoruz”

Yatırımların aksamadan planlanan şekilde devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Hep birlikte Samsun’u 2023 vizyonuna taşımak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

SAMSUN 05.12.2021, 18:05
Başkan Demir: “Samsun’u 2023 vizyonuna taşımak için canla başla çalışıyoruz”

Yatırımların aksamadan planlanan şekilde devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Hep birlikte Samsun’u 2023 vizyonuna taşımak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Belediye olarak plan ve programlarının aksamadan devam ettiğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “5 yılda bitirmeyi hedeflediğimiz 946 mahallemizin altyapı yatırımlarını 3.5 yılda tamamlayacağız. Mahallelerin isimlerini okumaya kalksak 3 saatte bitiremeyiz. Yol yatırımlarımızı genişleterek ve en kaliteli bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

SASKİ’nin de önemli yatırımlar yaptığına değinen Başkan Mustafa Demir, “19 Mayıs’taki atık su arıtmayı büyütüyoruz. Batı Park’ın solunda yeni bir teknoloji ile atık su arıtma tesisi yapacağız. Atakum kısmını hiçbir kirliliğe ve kokuya sebebiyet vermeden orada toplayacağız. Böylelikle enerji maliyetlerini de yüzde 35 civarında düşüreceğiz. Pompalarda ileri biyolojik arıtma tesisine basıyoruz. Orada arıtıp yine pompalarla denize deşarj ediyoruz. Dolayısıyla bu sorunu kalıcı ve nitelikli bir şekilde çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Saathane ve Subaşı projeleriyle tarihi dokuyu ön plana çıkaracaklarını ve buraları cazibe merkezleri haline getireceklerinin altını çizen Başkan Demir, “Toybelen, Canik Yeni Mahalle, Kıran gibi kentsel dönüşüm projeleriyle de şehri yatay mimariyle geleceğe taşıyacağız. Bunun dışında otopark projeleri, yeni yaşam alanları, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız, bilim ve teknoloji yatırımlarımız ile de çocuklarımıza güzel bir miras bırakacağız” diyerek şunları söyledi: “Güneş enerjisi ve Rüzgar Enerjisi projelerimiz, birçok ilçede oluşturduğumuz yeni Organize Sanayi Bölgesi alanlarımız ile hem kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de üretim, istihdam ve ihracat alanlarımızı genişleteceğiz. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Hep birlikte Samsun’u 2023 vizyonuna taşımak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Yolu’nda devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı yatırımlarını en kısa sürede tamamlayarak ata yolunu turizme kazandıracaklarını söyledi. Başkan Demir, “Betonu kaldırıp, yolu genişleterek kazı dolgu çalışmalarıyla zemini sağlamlaştırıyoruz. Ardından temeline çift kat hasırlı çelik teller yerleştiriyoruz. Dayanıklılığı çok sağlam olan 20 santim kalınlığında beton seriyoruz. Bu kalitedeki 8 kilometrelik beton yol çalışmalarımız şu an devam ediyor. Kış mevsimini geçirdiğimizde de Çakallı Yolu’na bağlanacak. Kalan 19 kilometre uzunluğundaki kısmı da A tipi sathi kaplama yapacağız” dedi.

Başkan Demir, “Mevcut beton yol, heyelanların ve ağır tonajlı araçların etkisiyle zaman içinde kırılmış, derin çatlaklar oluşmuştu. İnşallah yapımı tamamlandığında otoyol standardında bir hale gelecek. Geçmişten aldığımız Ata mirasına sahip çıkarak geleceğe emanet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolun yapımı tamamlandığı ise Çakallı mevkiinden sonra Kavak, Havza ve Amasya il sınırına kadar uzanan güzergahta bozulmalar, çatlamalar veya heyelandan kaynaklanan deformasyonlar olursa da bunları da yenileyip sağlamlaştıracağız. Altyapı yatırımlarımız bitince de Kurtuluş Yolu, kalitesi ve konforuyla turizme önemli hizmetler verecek. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yolun bozuk kısımlarının yenileneceğini belirten Başkan Demir, 20 gün önce Gürgendağ mevkisinden başlatılan çalışmayla 27 kilometre uzunluğundaki yolun, 8 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton, 19 kilometresi A tipi sathi kaplama yapılarak Çakallı mevkisine bağlanacağını belirtti. Bu kapsamda 13 mahallenin ortak kullandığı ulaşım güzergahı olan yolun genişliği 7 metreden 10 metreye çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Beton yol imalatını yıl sonuna kadar tamamlayacak ekipler, asfaltlanacak kısmı ise 2022 yılında bitirecek.

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