Başkan Demir: “Samsun’da kalitesiz kömür kullanımına bağlı hava kirliliğine asla müsaade etmeyeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kış aylarında katı yakıt tüketimine bağlı artan hava kirliliğini önlemek için kömür satışını ve katı yakıtlı yakma sistemlerine olan denetimlerini arttırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kalitesiz kömür kullanımına bağlı hava kirliliğine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Hava kirliliğiyle mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kömür satan işletmelerdeki kalite denetimlerini sürdürüyor. Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararları gereğince 17 ilçedeki çalışmaya devam eden çevre mühendislerinden oluşan ekipler, denetimlerde önce kooperatif ve işletmelerin katı yakıt satıcı belgesi sahibi olup olmadığını kontrol ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde satılan kömürlerden 5’er kiloluk 3 ayrı numune alan ekipler, mühürledikleri numunelerden birini işletmeye bırakarak diğerini belediyede bekletiyor.

Üçüncü numune ise analiz yaptırılmak üzere Ankara’daki laboratuvara gönderiliyor. Denetimler çerçevesinde 2022 yılında 120 adet katı yakıt satıcısı ve kooperatifte 10 bin tonun üzerinde ithal kömür denetlendi. Kış mevsimi boyunca devam edecek denetimlerde ekipler şu ana kadar kalite ve standartlara aykırı kömür satışına rastlamadı. Kirlilik ile ilgili belediyeye gelen 70 şikayet de değerlendirilerek sonuca ulaştırıldı.

Ayrıca ekipler tarafından katı yakıt sistemli binaların kazan daireleri de denetlenerek, apartman ve sitelerin baca temizliğinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, kazan görevlisinin ateşçi belgesinin olup olmadığı kontrol edildi.

Kömür satış yerlerinin sürekli olarak denetlendiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kış döneminde Samsun’da kullanılacak olan katı yakıtların kriterlerini ve uygulama esaslarını içeren Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarınca teknik ekiplerimiz, kömür satışı yapan işletmelere yönelik kalite denetimlerini artırdı. Samsun’da kalitesiz kömür kullanımına bağlı hava kirliliğine asla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.