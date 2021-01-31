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Başkan Demir öğrencileri ödüllendirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

SAMSUN 31.01.2021, 17:13
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Başkan Demir öğrencileri ödüllendirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 8.sınıflara SBB TV YouTube kanalından canlı olarak verilen özel derslerde verilen şifreleri birleştirip çözen 30 öğrenciye akıllı saat verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, makamında ağırladığı öğrenci ve velilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan öğrencilerin uzaktan eğitimle LGS’ye hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu özel dersler büyük ilgi gördü. Hafta içi her gün SBB TV YouTube kanalından canlı olarak verilen Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri konularında 26 öğretmen tarafından verilen derslere öğrenciler yoğun katılım gösterdi. 12 özel okuldan öğretmenlerin sosyal sorumluluk kapsamında ücret almadan verdiği derslerde verilen şifreleri birleştirerek çözen 30 öğrenciye Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı saat hediye edildi.

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak LGS sınavına Samsun’da girecek 18 bin 314 öğrenci için verilen uzaktan eğitim derslerine katılıp akıllı saat kazanan 30 öğrenciden 14’ü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından makamda ağırlandı. Velileriyle birlikte gelen öğrencilere hediyeleri Başkan Demir tarafından takdim edildi. İlçelerde bulunan diğer öğrencilere ise hediyeleri kargo ile gönderildi.

Her hafta derslere katılan ve verilen şifreleri birleştirerek çözen 30 öğrenciye çeşitli hediyeler verilmeye devam edecek. Derslere katılımın oldukça iyi olduğunu ve verilen hizmetin amacına ulaştığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, hem öğrencilere hem de velilerine teşekkür etti.

Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi’ne katkı sağlayan öğretmenlere de teşekkürlerini sunan Başkan Demir, şunları söyledi:

“Online canlı derslerimiz hafta içi her gün canlı yayınlanıyor. Samsun’un en uzak ilçesindeki öğrencilerimize dahi ulaşmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hepsi için özel ders aldırmış oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı LGS’ ye en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
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