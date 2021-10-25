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Başkan Demir: “Merkez ile kırsal ayrımı kalmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2,5 yılda 205 mahallenin içme suyu sorununu çözdüklerini söyledi. Kalan mahallelerin su sorununu da 2023 yılı sonuna kadar çözeceklerini ifade ederek, yatırımlar sayesinde Samsun’un merkez ile kırsal ayrımının ortadan kalkacağı ilk şehir olacağını söyledi.

SAMSUN 25.10.2021, 16:01
Başkan Demir: “Merkez ile kırsal ayrımı kalmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2,5 yılda 205 mahallenin içme suyu sorununu çözdüklerini söyledi. Kalan mahallelerin su sorununu da 2023 yılı sonuna kadar çözeceklerini ifade ederek, yatırımlar sayesinde Samsun’un merkez ile kırsal ayrımının ortadan kalkacağı ilk şehir olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan yolları inceledi. AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ve meclis üyeleriyle Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından Fatma Çavuş’un memleketi Dağköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, belediyenin yatırımlarını ve çalışmalarını anlattı.

17 ilçede milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlarla uyum ve motivasyon içinde alt yapı, yol ve içme suyu yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İlçelerimizin en yüksek ve en uzak mahallelerinden başlayıp merkeze doğru gelecek şekilde ekiplerimizle çalışıyoruz. Plan ve program dahilinde hareket ederek doğru, güzel ve hakkaniyetli işler yapmaya özen gösteriyoruz. Hizmeti zamanında, ihtiyacı olana, kaliteli şekilde sunmanın gayreti içindeyiz. Vatandaşın hakkına hukukuna halel getirmemek için işi sıkı tutuyoruz. Haksız kazanç temin edecek bir karara asla imza atmıyoruz. Tüm kadromuz ve ekiplerimizle yoğun mücadele veriyoruz. Böyle olunca da bereketi sizlere yansıyor. Dağköy’ü de böyle yaptık. A katını yaptık. Seneye B katını atacağız. Zemin iyice sertleştikten sonra da ya beton ya da sıcak asfalt yapacağız. Böylelikle sağlam ve uzun ömürlü yola kavuşmuş olacaksınız” bilgisini verdi.

Planlı, programlı ve vizyoner belediye

Samsun’u altyapı yatırımlarıyla kırsal ile merkez ayrımının kalmadığı bir şehir haline getireceklerini ifade eden Başkan Demir, “2,5 seneyi geride bıraktığımız görev süremizde yatırım, hizmet ve projelerle ilgili yoğun bir dönem geçirdik. Geride 2,5 yılımız kaldı. 946 mahallemizin yollarını ve içme suyu sorunlarını ‘çözeceğiz’ diye sizlere söz verdim. 2,5 yılda 205 mahallemizi içme suyuna kavuşturduk. Kalan mahallelerimizin su sorunlarını da 2023 yılına kadar çözeceğiz. Sadece su da değil yol yatırımlarına da devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizin yol sorununu inşallah seçim dönemi gelmeden ortadan kaldırmış olacağız. Türkiye’de planlı, programlı ve vizyoner bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bilgi teknolojilerini, teknik proje kabiliyetini, gelecek planlamasını Türkiye’de en iyi yapan şehir elhamdülillah şu anda biziz” ifadelerini kullandı.

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