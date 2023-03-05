Başkan Demir: “İzler silinene kadar bölgedeyiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Deprem bölgelerinde izler silinene kadar olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde etkili olan iki büyük deprem sonrasında çalışmalarına başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdiye kadar afet bölgesinde birçok çalışma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 araç ve 585 personelle enkaz kaldırma ile alt ve üstyapı çalışmaları yürütüldü. Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar bölgeye 100 ayni yardım tırı, 650 bin hazır gıda, 365 bin sıcak yemek, 5 bin 104 ısıtıcı, 923 bin 750 adet giyim, 125 bin oyuncak, 200 bin litre su, 1 milyon 500 bin ekmek, 1 milyon 250 çorba, 207 ton yakacak ve 4 bin 500 hijyen kolisi yardımında bulundu.

“Felaketin izleri silinene kadar bölgede olacağız”

Ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Depremin olduğu ilk gün görevli olduğumuz Kahramanmaraş merkez ve Elbistan’a vardığımızda bir taraftan arama-kurtarma faaliyetleriyle enkazdan canlı olarak bir kişiye ulaşabilmenin mücadelesini verirken, bir yandan da afetten etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği vermek için canla başla çalıştık. Yardım malzemelerinin dağıtımından konteyner kent ve seyyar tuvalet kurulumlarına, çocuklara oyun alanları oluşturulmasından, sıcak yemek ikramı, temiz içme suyu temini, enerji ihtiyacı gibi her noktada tüm gücümüzle bölgede olduk. Yüzyılın felaketinin izleri silinene kadar Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede olmaya devam edeceğiz” dedi.