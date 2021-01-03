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Başkan Demir: “İşimiz gücümüz hizmet”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yılın ilk günlerinde ilçelerdeki hizmetleri yerinde incelemeye devam etti. Tekkeköy ve Ladik’te yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Demir, "Gece gündüz demeden koşturuyoruz" dedi.

SAMSUN 03.01.2021, 16:46
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Başkan Demir: “İşimiz gücümüz hizmet”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yılın ilk günlerinde ilçelerdeki hizmetleri yerinde incelemeye devam etti. Tekkeköy ve Ladik’te yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Demir, "Gece gündüz demeden koşturuyoruz" dedi.

Samsun’u geleceğe hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam etti. Her hafta birkaç ilçe ziyareti yaparak yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyen, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Demir, 2021’in projelerin hayata geçtiği yıl olacağını ifade etti.

Cumartesi ve Pazar gününü Tekkeköy ile Ladik ilçesinde geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde yapımı süren 6 bin 600 metrelik yol çalışmasını yerinde inceledi. “Şehrimizde ulaşımın, sorunla değil konforla anılması için gayretle çalışıyoruz” diyen Başkan Demir daha sonra Yağbasan Mahallesi’nde genişletilen yolun zemin iyileştirme çalışmalarını takip etti.

Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk "Bilim Merkezi ve Planetaryum" inşaatı alanında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın da katkı verdiği projenin bu yıl içinde tamamlanacağını dile getirdi.

Bugün de sahaya inen ve ilk ziyaretini İtfaiye Daire Başkanlığına yapan Başkan Mustafa Demir, yapılan çalışmalarla ilgili Daire Başkanı Rıza Zengin’den bilgi aldı. Beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram ile birlikte itfaiye personeliyle bir araya gelen Başkan Demir, 7/24 her türlü afet ve acil durumda canları pahasına kahramanca mücadele veren itfaiye personeline teşekkür edip başarılar diledi. Ardından Ladik ilçesine geçen ve buradaki yatırımları yerinde takip eden Demir, seçim döneminde ‘Köylerdeki tüm yol, su ve altyapı sorununu çözeceğiz’ sözü verdiğini hatırlatarak, “946 kırsal mahallemiz var. 5 yılda bunu bitirme planını yaptık. Ama Elhamdülillah yaptığımız çalışmalar sonucu 5 yılda değil 4 yılda bitiriyoruz. Sadece yol çalışması değil 946 mahallede içme suyu problemini de çözüyoruz. Gece gündüz demeden koşturuyoruz" diye konuştu.

“Yorgunluğum çalışarak çıkıyor”

Göreve geldiği günden beri bir gün bile tatil yapmadığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Benim yorgunluğum çalışarak çıkıyor. Bütün imkanlarımızı Samsun’a seferber ettik. 17 ilçemizin tamamında hizmet seferberliğimiz sürüyor. Ayrı gayrı da yok. İlçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ile bir ve beraberiz. Uyum içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda bereket var. Samsun’umuzu en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bu uyum ve birliktelik sayesinde şehrimizde çok güzel ve başarılı işlere imza atıyoruz. Sizler de bunu en güzel şekilde görüyorsunuz. Kapımız sizlere her zaman açık. Telefondan istediğiniz saatte arayabilir, sosyal medyadan yazabilirsiniz. Her türlü sorununuzda sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

“Samsun 2 milyarlık yatırım aldı”

Samsun’un 2 milyarlık yatırım aldığını belirten Başkan Demir, şunları söyledi:

"Samsun önemli bir şehir. Bölgenin merkezi. Bir taraftan ilçelerdeki yatırımlarımız sürerken diğer taraftan da Samsun’da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ve Gülsan Sanayi Sitesi’ni taşıma sürecimiz devam ediyor. Samsun’da dolu dizgin koşturuyoruz. Şehrimizde Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2 milyarlık proje başlatıldı. Kasamızdan bir kuruş para çıkmadı. Birileri biz yatırım yaptıkça çıldırıyorlar. Bütün gayretimiz ve hedefimiz sizlerin bir emaneti olan belediye başkanlığı sorumluluğunu hakkaniyetli bir şekilde sizlere hizmet etmek için kullanmak. Yaptığımız her işte milletimizin vebaline girmeden gece gündüz hizmet için çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa bize söyleyin. Hizmet, insanların gönlüne girmekle başlar. Sevgiyle süreklilik kazanır. Biz bu işi gönlüne girdiğimiz her insan için aşkla yapıyoruz.”
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