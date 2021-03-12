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Başkan Demir: “İlçelerimizle müşterek çalışmalar yapacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm ilçe belediyeleriyle müşterek çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Her alanda 7’den 70’e her insanımıza mesafe kat ettirecek projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

SAMSUN 12.03.2021, 17:45
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Başkan Demir: “İlçelerimizle müşterek çalışmalar yapacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm ilçe belediyeleriyle müşterek çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Her alanda 7’den 70’e her insanımıza mesafe kat ettirecek projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı kapanışı bugün Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. 45 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis, 12 Mart İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 100. yıl dönümünü nedeniyle saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konuşmasına bu anlamlı günü kutlayarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ derken verilen mücadelenin zorluğuna işaret etmiştir. Atalarımız, dedelerimiz o günleri yaşadı. Dünyanın en acı, en büyük ve en önemli, bir ulusun, bir milletin kurtuluş savaşıydı. Hürriyetimizin, bağımsızlığımızın bugün İstiklal Marşı’mızda bütün özelliklerini Mehmet Akif Ersoy nakşetmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100.yıl dönümünü kutluyorum. Rabb’im bizlere, neslimize, gelecek nesillerimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmak konumuna düşürmesin. Bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan, bu bayrak için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum” diye konuştu.

"Sağlık Kahramanları Parkı yapıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, “100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” kitabını da mecliste tanıtan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutlayarak, “Canlarını ortaya koyarak bu süreçte hizmet etmiş olan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Vefat eden tüm sağlık çalışanlarına rahmet diliyorum. Onlar için bir Sağlık Kahramanları Parkı yapıyoruz. Projesini başlatmış bulunuyoruz. Onların hatıralarını, verdikleri mücadeleyi herkese hatırlatacak bir park olacak” şeklinde konuştu.

Merkez ve ilçe belediyeleriyle mükerrer çalışmalardan ziyade müşterek projelerle kente katkı sağlamak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapmayı düşündüklerini ve burada projeleri paylaşacaklarını söyledi. Projelere katkı ve önerileri alacaklarını kaydeden Başkan Demir, “Özellikle gençlerle, kadınlarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü konularına giren hemen hemen her alanda 7’den 70’e her insanımıza mesafe kat ettirecek projeleri hayata geçirmek mümkün. Bakanlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar var. Mesafe kat ettiğimiz noktalar var. Bunları da sizlerle paylaşıp tüm ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız müşterek çalışmalarımızın çok büyük yararı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kente yapımı devam eden ve yapılacak projelere de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hem merkezde hem de ilçelerdeki çalışmaları meclis üyelerine anlattı.
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